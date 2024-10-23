Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5 ngõ 38/6 Đặng Thuỳ Trâm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công dụng, cách sử dụng các sản phẩm; gợi ý các sản phẩm đi kèm hoặc combo thông qua các kênh FB, messenger… Giới thiệu các chương trình khuyến mại, giảm giá đến với khách hàng Chốt đơn hàng Thu thập dữ liệu khách hàng + sản phẩm Tiếp nhận phản hồi (feedback) từ khách hàng về đơn hàng, sản phẩm, xử lý khi có vấn đề phát sinh hoặc các phản hồi tiêu cực Đề xuất giải pháp tăng doanh số bán hàng thông qua nội dung trò chuyện, xu hướng chốt đơn Chủ động lên kịch bản tư vấn kết hợp kịch bản có sẵn Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan : bộ phận kho, … Phối kết hợp với các phòng ban khác trong công ty theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận hướng tới kết quả chung của công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về mỹ phẩm cơ bản. Hiểu biết về mỹ phẩm Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng. Có kỹ năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh. Thành thạo vi tính, có laptop cá nhân Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, và có tinh thần trách nhiệm cao. Hiểu biết về các sản phẩm mỹ phẩm và thị trường mỹ phẩm là một lợi thế. Tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tư duy logic và cập nhật xu hướng tốt. Trung thực, cầu tiến, biết lắng nghe và có trách nhiệm trong công việc. Nhiệt tình, không ngại áp lực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng cơ bản: 6.000.000vnđ- 8.000.000vnd + Lương hiệu suất công việc , % hoa hồng Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 (trao đổi chi tiết trong vòng phỏng vấn) LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Lịch review kết quả công việc 3 tháng/lần THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, Phụ cấp thâm niên ( thời gian làm việc từ 2 năm trở lên). Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập. Nghỉ chủ nhật hàng tuần Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 11A, đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

