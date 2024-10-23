Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA
- Hà Nội: 5 ngõ 38/6 Đặng Thuỳ Trâm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công dụng, cách sử dụng các sản phẩm; gợi ý các sản phẩm đi kèm hoặc combo thông qua các kênh FB, messenger…
Giới thiệu các chương trình khuyến mại, giảm giá đến với khách hàng
Chốt đơn hàng
Thu thập dữ liệu khách hàng + sản phẩm
Tiếp nhận phản hồi (feedback) từ khách hàng về đơn hàng, sản phẩm, xử lý khi có vấn đề phát sinh hoặc các phản hồi tiêu cực
Đề xuất giải pháp tăng doanh số bán hàng thông qua nội dung trò chuyện, xu hướng chốt đơn
Chủ động lên kịch bản tư vấn kết hợp kịch bản có sẵn
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan : bộ phận kho, …
Phối kết hợp với các phòng ban khác trong công ty theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận hướng tới kết quả chung của công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về mỹ phẩm cơ bản.
Hiểu biết về mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng. Có kỹ năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.
Thành thạo vi tính, có laptop cá nhân
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, và có tinh thần trách nhiệm cao.
Hiểu biết về các sản phẩm mỹ phẩm và thị trường mỹ phẩm là một lợi thế.
Tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tư duy logic và cập nhật xu hướng tốt.
Trung thực, cầu tiến, biết lắng nghe và có trách nhiệm trong công việc.
Nhiệt tình, không ngại áp lực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng cơ bản: 6.000.000vnđ- 8.000.000vnd + Lương hiệu suất công việc , % hoa hồng Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 (trao đổi chi tiết trong vòng phỏng vấn)
LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Lịch review kết quả công việc 3 tháng/lần
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ,
Phụ cấp thâm niên ( thời gian làm việc từ 2 năm trở lên).
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập.
Nghỉ chủ nhật hàng tuần
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
