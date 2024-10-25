Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 80 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 80 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ - Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

Tìm hiểu, tư vấn và quảng bá các sản phẩm của Công Ty đến khách hàng Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng. Triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các công việc liên quan khác được phân công Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có khả năng nhận định, khái quát về thị trường nói chung và kiến thức về ngành bất động sản nói riêng Có kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn Bất động sản từ 03 tháng trở lên hoặc Chuyên viên kinh doanh các ngành khác (tài chính, bảo hiểm, ô tô) từ 01 năm là lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt Có kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian Trung thực, hòa đồng và chịu được áp lực công việc cao Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu đồng, tăng luỹ tiến theo hiệu quả công việc Phụ cấp tiền ăn + gửi xe hàng tháng. Hoa hồng từ 2% - 4% trở lên, Tổng thu nhập tối thiểu 300 triệu đồng, thanh toán nhanh Thưởng hơn 20 tháng lương/năm Được đào tạo trên 100 giờ về kỹ năng tư vấn, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về dự án Cơ hội thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng chỉ sau 06 tháng, Được tham gia team building, du lịch hàng năm, khám sức khỏe tổng quát, BHYT, BHXH,... Môi trường làm việc lành mạnh, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

