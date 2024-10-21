Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Liên hệ với doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo liên quan đến Digital Marketing, hay tư vấn chiến lược Digital tổng thể.

Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo.

Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, đội hỗ trợ khách hàng để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.

Quản lý và phát triển nguồn khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng doanh nghiệp dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài.

Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành bán hàng, kinh tế, marketing, du lịch, quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng, ngoại hình ưa nhìn.Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm làm Sales B2B từ 1 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các Agency Quảng cáo, Digital Media, Truyền thông hoặc tư vấn giải pháp phần mềm, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...

Hiểu biết về lĩnh vực Marketing online, Pr. Biết căn bản về Google Ads + Facebook Ads.

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.

Có kinh nghiệm Direct sale làm việc trực tiếp với khách hàng.

Tại Tập Đoàn Novaon Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: LTC + THQ + Thưởng KPI tháng/Thưởng quý/Thưởng năm + Lương tháng 13

Review lương/cấp 3 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng. Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2022.

Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước. Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Giờ làm việc linh hoạt (giờ bắt đầu tự do từ 7h30 – 9h00) – Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, và 1 buổi sáng Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon

