Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Chi Lăng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

1/ Doanh Số

- Đảm bảo doanh số trên địa bàn được giao

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

- Có kế hoạch mở rộng thị trường sản phẩm mình quản lý nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

- Đàm phán thương thảo với khách hàng về sản phẩm, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và lập thủ tục ký kết hợp đồng.

2/ Công nợ

- Phối hợp với phòng kế toán đảm bảo đầy đủ giấy tờ, Biên bản bàn giao nghiệm thu và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát và thu hồi công nợ.

3/ Quy trình

- Tuân thủ quy trình báo cáo, cập nhật CRM trong vòng 24h

- Tuân thủ quy trình bán hàng, báo giá, làm thầu

4/ Đào tạo

- Tham dự đầy đủ các chương trình đạo tạo của công ty, hãng

- Đảm bảo có đầy đủ kiến thức khi tư vấn cho khách hàng, trình bày được sản phẩm mạch lạc, logic.

6/ Công việc khác

- Công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Công nghệ sinh học, Điện tử Y sinh, Y dược, Xét nghiệm.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh trong lĩnh vực y tế, bán hàng Kênh ETC/ Bệnh viện.

- Có kinh nghiệm làm thầu Bệnh viện.

- Có kiến thức về ngành hàng y tế

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Được đóng BHXH ở mức cao, được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe từ thời điểm thử việc

- 14 phép/Năm

- Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng cuối năm

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch, khám sức khỏe hàng năm

- Được làm việc trong đơn vị phân phối thiết bị y tế hàng đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

