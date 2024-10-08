Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Lập kế hoạch xác định khách hàng mục tiêu, tìm hiểu thông tin của khách hàng. Thực hiện các công việc phát triển kinh doanh liên quan đến các thiết bị, giải pháp và dịch vụ CNTT công ty đang cung cấp. Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, các bộ phận liên quan trong quá trình triển khai bán hàng để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đưa ra các đề xuất/giải pháp phù hợp. Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm/quý của cá nhân. Tuân thủ quy định lập kế hoạch và báo cáo định kỳ theo quy định. Liên lạc, duy trì quan hệ với các đối tác liên quan, xác định và xây dựng quan hệ với các Account tiềm năng. Có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ, theo dõi, chăm sóc, nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm dịch vụ của công ty. Hỗ trợ và xây dựng các hoạt động marketing và thương hiệu cho công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu và các công việc khác theo phân công của TGĐ phụ trách kinh doanh và Trưởng phòng kinh doanh.

Trên 3 năm kinh nghiệm tư vấn/bán hàng sản phẩm CNTT cho khách hàng B2B thuộc 1 trong các khối khách hàng như: Enterprise, Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm, Chính phủ, Nhà nước, ... Có kiến thức về CNTT, ưu tiên ứng viên đã kinh nghiệm bán sản phẩm về An toàn thông tin. Đã từng làm việc hoặc có quan hệ với các đối tác trong ngành: Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm, CNTT, cơ quan nhà nước. Quyết liệt, kiên trì tìm kiếm và khai thác nhu cầu từ khách hàng, có hứng thú và yêu thích sản phẩm mảng An toàn thông tin. Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Thử việc hưởng 100% lương. Thu nhập HẤP DẪN thỏa thuận theo năng lực. Review lương 2 lần/năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở các mảng công việc còn thiếu trong yêu cầu. Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Thưởng quý, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty. Các loại thưởng đặc thù khác theo tính chất công việc. Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng giới thiệu ứng viên nội bộ, thưởng thâm niên làm việc; ... Thưởng ESOP cho nhân viên và quản lý xuất sắc vào cuối năm. 12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ vào ngày sinh nhật. Mỗi năm thâm niên được tăng thêm 1 ngày nghỉ phép. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành. Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ...; Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. Thời gian làm việc linh hoạt; từ T2 – T6; nghỉ T7,CN.

