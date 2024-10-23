Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích xu hướng thị trường để tham vấn cho trưởng bộ phận về: Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có. Quản lý/vận hành các công cụ mua hàng/bán hàng: với NCC & với đại lý, khách hàng. Nắm được để vận hành toàn bộ quy trình mua hàng/bán hàng: từ khâu đề xuất đơn hàng, tiếp nhận đơn hàng đến khâu cuối cùng xuất hoá đơn, quản lý kho hàng, quản lý dòng tiền, doanh thu/chi phí. Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc. Có khả năng xử lý công việc linh hoạt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính:

Độ tuổi: 22-39 Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc các ngành học liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí chuyên viên kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính, kế toán & có kinh nghiệm làm việc với nhà mạng di động. Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng Có khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt Yêu thích kinh doanh, mong muốn phát triển bản thân và làm việc lâu dài với lộ trình công danh rõ ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc/hiểu biết về Digital Marketing/CRM/Tích hợp hệ thống/Viễn thông/ Ngân hàng/Tài chính và/hoặc có mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn. Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm. Tính quyết đoán Phân tích xu hướng thị trường và có khả năng tham vấn cho trưởng bộ phận về phương án kinh doanh nhằm đẩy mạnh doanh thu, sản lượng. Tư duy chiến lược. Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc. Linh hoạt trong việc kinh doanh sản phẩm. Kiến thức về kinh doanh, đa văn hoá. Khả năng sáng tạo tốt

Yêu cầu khác:

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13 - 14 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm Làm việc 5 ngày/tuần trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, giờ làm việc linh hoạt.

● Chính sách review năng lực 01- 02 lần/năm

● Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân

● Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản thân

● Mức lương thỏa thuận (cạnh tranh): tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, gói chế độ phúc lợi, phụ cấp theo quy định của VMG (xăng xe, điện thoại, ăn trưa, v.v)

● Quy chế lương, thưởng thực hiện thống nhất và đúng theo những thỏa thuận ban đầu

● Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT...); ngoài ra còn có các loại Bảo hiểm sức khỏe VMG Care, Bảo hiểm thân thể và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định riêng tại VMG.

● Du lịch trong nước và nước ngoài là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua: Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Dubai, Nga...

● Ngoài ra có các chế độ chăm sóc sức khỏe như tập Gym miễn phí hàng ngày, câu lạc bộ chạy hàng tuần và các khoản phí hoạt động bộ phận được sử dụng cho các hoạt động du lịch gắn kết quy mô bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.