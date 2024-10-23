Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích xu hướng thị trường để tham vấn cho trưởng bộ phận về: Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có. Quản lý/vận hành các công cụ mua hàng/bán hàng: với NCC & với đại lý, khách hàng. Nắm được để vận hành toàn bộ quy trình mua hàng/bán hàng: từ khâu đề xuất đơn hàng, tiếp nhận đơn hàng đến khâu cuối cùng xuất hoá đơn, quản lý kho hàng, quản lý dòng tiền, doanh thu/chi phí. Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc. Có khả năng xử lý công việc linh hoạt.
Phân tích xu hướng thị trường để tham vấn cho trưởng bộ phận về:
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có.
Quản lý/vận hành các công cụ mua hàng/bán hàng: với NCC & với đại lý, khách hàng.
Nắm được để vận hành toàn bộ quy trình mua hàng/bán hàng: từ khâu đề xuất đơn hàng, tiếp nhận đơn hàng đến khâu cuối cùng xuất hoá đơn, quản lý kho hàng, quản lý dòng tiền, doanh thu/chi phí.
Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc.
Có khả năng xử lý công việc linh hoạt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính:
Độ tuổi: 22-39 Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc các ngành học liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí chuyên viên kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính, kế toán & có kinh nghiệm làm việc với nhà mạng di động. Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng Có khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt Yêu thích kinh doanh, mong muốn phát triển bản thân và làm việc lâu dài với lộ trình công danh rõ ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc/hiểu biết về Digital Marketing/CRM/Tích hợp hệ thống/Viễn thông/ Ngân hàng/Tài chính và/hoặc có mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn. Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm. Tính quyết đoán Phân tích xu hướng thị trường và có khả năng tham vấn cho trưởng bộ phận về phương án kinh doanh nhằm đẩy mạnh doanh thu, sản lượng. Tư duy chiến lược. Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc. Linh hoạt trong việc kinh doanh sản phẩm. Kiến thức về kinh doanh, đa văn hoá. Khả năng sáng tạo tốt
Độ tuổi: 22-39
Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc các ngành học liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí chuyên viên kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tài chính, kế toán & có kinh nghiệm làm việc với nhà mạng di động.
Có khả năng tiếp thu kiến thức về công nghệ, kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Có khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt
Yêu thích kinh doanh, mong muốn phát triển bản thân và làm việc lâu dài với lộ trình công danh rõ ràng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc/hiểu biết về Digital Marketing/CRM/Tích hợp hệ thống/Viễn thông/ Ngân hàng/Tài chính và/hoặc có mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn. Kỹ năng:
Kỹ năng làm việc nhóm.
Tính quyết đoán
Phân tích xu hướng thị trường và có khả năng tham vấn cho trưởng bộ phận về phương án kinh doanh nhằm đẩy mạnh doanh thu, sản lượng.
Tư duy chiến lược.
Năng lực định hướng, độc lập, tự chủ trong công việc.
Linh hoạt trong việc kinh doanh sản phẩm.
Kiến thức về kinh doanh, đa văn hoá.
Khả năng sáng tạo tốt
Yêu cầu khác:
Hợp tác trong toàn công ty Chăm sóc khách hàng Nắm vững kiến thức về thị trường
Hợp tác trong toàn công ty
Chăm sóc khách hàng
Nắm vững kiến thức về thị trường

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13 - 14 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm Làm việc 5 ngày/tuần trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, giờ làm việc linh hoạt.
● Chính sách review năng lực 01- 02 lần/năm
● Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân
● Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản thân
● Mức lương thỏa thuận (cạnh tranh): tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, gói chế độ phúc lợi, phụ cấp theo quy định của VMG (xăng xe, điện thoại, ăn trưa, v.v)
● Quy chế lương, thưởng thực hiện thống nhất và đúng theo những thỏa thuận ban đầu
● Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT...); ngoài ra còn có các loại Bảo hiểm sức khỏe VMG Care, Bảo hiểm thân thể và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định riêng tại VMG.
● Du lịch trong nước và nước ngoài là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua: Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Dubai, Nga...
● Ngoài ra có các chế độ chăm sóc sức khỏe như tập Gym miễn phí hàng ngày, câu lạc bộ chạy hàng tuần và các khoản phí hoạt động bộ phận được sử dụng cho các hoạt động du lịch gắn kết quy mô bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: T6_Peakview tower_36 Hoang Cau

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job224199
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THG
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THẾ KỶ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THẾ KỶ MỚI
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH KIm Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KIm Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH FNBPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH FNBPLUS
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Newwaymart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty CP Newwaymart
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần công nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ 3S Group
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỬU NHƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CỬU NHƯ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN FINE FAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FINE FAMILY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm