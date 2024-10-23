Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng theo sự phân công của lãnh đạo.

- Chuẩn bị các tài liệu bán hàng: Hồ sơ năng lực, báo giá, đề xuất dịch vụ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng ...

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kế toán đôn đốc công nợ.

- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, chủ động trong công việc.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Thẩm định giá, Tài chính Ngân hàng

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về lĩnh vực Thẩm địng giá.

- Năng động, hoạt bát, chăm chỉ và ham học hỏi.

- Mong muốn đựợc gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng theo Chính sách Công ty

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

- Hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam.

- Team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin