Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 504 Nguyen Tat Thanh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng. Thiết lập mối quan hệ tốt với các khách hàng để tìm hiểu thêm thông tin về nhu cầu. Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của Công ty. Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về khách hàng. Lập hợp đồng bán hàng và phiếu báo giá, theo dõi và đôn đốc sản xuất kịp tiến độ đơn hàng. Báo cáo doanh số bán hàng cho cấp trên định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành thương mại, kinh tế... Kinh nghiệm: 02 năm trở lên Năng động, chịu khó, kiên trì, độc lập. Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Internet Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng đàm phán khách hàng. Gắn bó lâu dài với Công ty. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tự tin khi làm việc với đối tác. Chịu được áp lực trong công việc Khôn khéo, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cạnh tranh + Phụ cấp + Thưởng doanh số

- Thưởng: gồm thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch...),

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

- Phúc lợi: Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Cơ hội phát triển: Môi trường làm việc thân thiện và hiện đại, văn minh với nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.