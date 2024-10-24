Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK
- Hồ Chí Minh: 504 Nguyen Tat Thanh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
Thiết lập mối quan hệ tốt với các khách hàng để tìm hiểu thêm thông tin về nhu cầu.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của Công ty.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về khách hàng.
Lập hợp đồng bán hàng và phiếu báo giá, theo dõi và đôn đốc sản xuất kịp tiến độ đơn hàng.
Báo cáo doanh số bán hàng cho cấp trên định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành thương mại, kinh tế...
Kinh nghiệm: 02 năm trở lên
Năng động, chịu khó, kiên trì, độc lập.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Internet
Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng đàm phán khách hàng.
Gắn bó lâu dài với Công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tự tin khi làm việc với đối tác.
Chịu được áp lực trong công việc
Khôn khéo, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng: gồm thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch...),
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty
- Phúc lợi: Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Cơ hội phát triển: Môi trường làm việc thân thiện và hiện đại, văn minh với nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
