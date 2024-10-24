Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 967 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua phụ tùng ô tô ở thị trường TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các vùng lân cận.

• Thực hiện các công đoạn của hoạt động bán hàng theo quy trình bán hàng đã được duyệt.

• Đàm phán trực tiếp với khách hàng để ký kết các hợp đồng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;

• Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng của công ty. Theo dõi, chăm sóc KH và báo cáo về tình hình thị trường với Trưởng bộ phận.

• Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới

• Lập báo cáo hàng ngày/tuần về các công việc đã/sẽ thực hiện.

• Báo cáo nghiệp vụ hàng tuần/tháng/quý với Trưởng bộ phận.

• Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp các chuyên ngành kinh tế, quản trị, cơ khí, ô tô, marketing...

• Yêu cầu độ tuổi: 20-25

• Ưu tiên các ứng viên mới ra trường, các ứng viên đã từng trải qua kinh doanh phụ tùng ô tô ở các đơn vị khác và các ứng viên có bằng B2, C.

• Kỹ năng giao tiếp, quản lý.

• Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản, lương doanh số bán phụ tùng

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty, của nhà nước hiện hành.

• Được hưởng đủ chế độ BHXH.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với mức lương cạnh tranh.

• Có nhiều cơ hội đựơc đào tạo nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn.

• Cơ hội phát triển và thử thách

• Cơ hội được hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót, cơ hội thăng tiến cao

• Nộp hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định hiện hành (có công chứng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin