Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thực hiện tìm kiếm, liên hệ giao dịch, thương lượng và khai thác khách hàng kênh Horeca (Nhà hàng, Bệnh viện, Khách sạn,...) trên tất cả các nền tảng online và offline;

- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng do công ty hỗ trợ, phân công (nếu có)

- Lên đơn, theo dõi đơn hàng, quản lý công nợ, báo cáo doanh thu

- Chủ động kiểm soát, theo dõi lượng nhập – tồn, thị hiếu, nhu cầu của khách hàng để đề xuất kế hoạch, chương trình bán hàng phù hợp; Kết hợp với chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

- Thực hiện các báo cáo công việc theo tuần, tháng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale ngành hàng FMCG;

- Có sẵn mối quan hệ, tệp khách hàng với kênh horeca... là lợi thế;

- Tự tin, chủ động, yêu thích kinh doanh.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 – 20 triệu đồng/tháng

- Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc;

- Được đào tạo, hỗ trợ tối đa về kiến thức, kỹ năng, tài liệu, sản phẩm mẫu phục vụ cho công việc;

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;

- Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ CN);

- Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ; 12 ngày phép có lương;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.