Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thực hiện tìm kiếm, liên hệ giao dịch, thương lượng và khai thác khách hàng kênh Horeca (Nhà hàng, Bệnh viện, Khách sạn,...) trên tất cả các nền tảng online và offline;
- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng do công ty hỗ trợ, phân công (nếu có)
- Lên đơn, theo dõi đơn hàng, quản lý công nợ, báo cáo doanh thu
- Chủ động kiểm soát, theo dõi lượng nhập – tồn, thị hiếu, nhu cầu của khách hàng để đề xuất kế hoạch, chương trình bán hàng phù hợp; Kết hợp với chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
- Thực hiện các báo cáo công việc theo tuần, tháng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale ngành hàng FMCG;
- Có sẵn mối quan hệ, tệp khách hàng với kênh horeca... là lợi thế;
- Tự tin, chủ động, yêu thích kinh doanh.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 – 20 triệu đồng/tháng
- Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc;
- Được đào tạo, hỗ trợ tối đa về kiến thức, kỹ năng, tài liệu, sản phẩm mẫu phục vụ cho công việc;
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
- Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ CN);
- Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ; 12 ngày phép có lương;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BEFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BEFACO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Phát triển VBD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển VBD Group
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu XMIU TRADING JSC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh EXO Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EXO Travel Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
0.2 - 0.5 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 400000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
0.2 - 0.4 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thương mại và sản xuất VAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại và sản xuất VAS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SHELLCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SHELLCO VIỆT NAM
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NEOIMPLANT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEOIMPLANT VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIK MEDIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÁNG NĂM – MAYSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÁNG NĂM – MAYSCHOOL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu GHTK
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
1 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp D & C làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp D & C
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm