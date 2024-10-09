Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 – Toà S3 – Vinhomes Skylake – Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng: Doanh nghiệp/ Tập đoàn/Nhà nước... và các đối tác công nghệ Tư vấn và đề xuất với khách hàng các sản phẩm của Công ty như: Hệ thống tự động hóa doanh nghiệp, hệ thống triển khai số hóa thông minh và các công nghệ: Nhận dạng bóc tách chữ in, chữ viết tay Tiếng Việt... và các sản phẩm/dịch vụ khác, xem chi tiết tại web Công ty. Thương thảo, đàm phán các điều khoản hợp đồng trong phạm vi cho phép. Các trường hợp vượt phạm vi, có trách nhiệm tư vấn, đề xuất lên Trưởng/phó phòng phương án khả thi. Báo cáo thông thị trường về sản phẩm/ đối thủ và kết quả công việc theo nhiệm vụ được giao. Các công việc liên quan Kinh doanh khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT... Từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT phần mềm. Ưu tiên có hiểu biết về các phần mềm hoặc kinh doanh B2B lĩnh vực CNTT. Ưu tiên đã làm việc với khối Khách hàng Nhà nước/ Bộ ban ngành, các đơn vị Hành chính sự nghiệp, ... hoặc các doanh nghiệp lớn Hiểu biết về các phần mềm liên quan đến Chuyển đổi số doanh nghiệp. Kỹ năng thương thảo, thuyết trình.

Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định lên đến 25 triệu/tháng tùy kinh nghiệm (sẵn sàng deal tốt với ứng viên phù hợp) + thưởng KPIs + Thưởng nóng % hợp đồng + Lương tháng 13... Môi trường làm việc là mối quan hệ win-win giữa Sếp & Nhân viên. Đồng nghiệp nhiệt tình, tích cực hỗ trợ. Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn liên tục bằng các khóa học nội bộ và được Công ty tài trợ các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn bên ngoài. Môi trường CNTT trẻ trung với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ. Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo. Cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (Bảo hiểm, ngày phép...) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, du lịch, khám sức khỏe, hiếu/hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm...) Thời gian làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, ứng viên tự do chọn 1 trong hai ca sau: • Ca 1: Sáng: 8h00 – 12h00; chiều: 13h30 – 17h30 • Hoặc Ca 2: Sáng: 8h30 – 12h00; chiều: 13h30 – 18h00 (Nhân viên Sales có thể được ưu tiên không cần chấm công, chủ động linh hoạt thời gian làm việc tùy theo tính chất công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

