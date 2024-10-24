Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bluesky Office, Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu ... Lấy thông tin công trình, khảo sát, tư vấn cho khách hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ... Xử lý thông tin, lên phương án báo giá cho khách hàng Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng Tham gia họp giao ban hàng ngày với lãnh đạo vào đầu giờ sáng để giải quyết các vấn đề phát sinh và trao đổi thông tin. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên .
Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu ...
Lấy thông tin công trình, khảo sát, tư vấn cho khách hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ...
Xử lý thông tin, lên phương án báo giá cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng
Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng
Tham gia họp giao ban hàng ngày với lãnh đạo vào đầu giờ sáng để giải quyết các vấn đề phát sinh và trao đổi thông tin.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên .

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thang máy hoặc các lĩnh vực khác tương đương Am hiểu thị trường bất động sản, các công trình xây dựng nhà dân và thị trường thang máy. Có kinh nghiệm kinh doanh dự án, chào thầu & tham dự thầu Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt. Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt. Có khả năng sáng tạo và nhạy bén trong việc đưa ra các ý tưởng về kinh doanh. Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn, nói dễ nghe.
Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thang máy hoặc các lĩnh vực khác tương đương
Am hiểu thị trường bất động sản, các công trình xây dựng nhà dân và thị trường thang máy.
Có kinh nghiệm kinh doanh dự án, chào thầu & tham dự thầu
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt.
Có khả năng sáng tạo và nhạy bén trong việc đưa ra các ý tưởng về kinh doanh.
Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn, nói dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng, thu nhập gồm Lương cứng 10-14 triệu + % hoa hồng (nhận ngay khi có doanh thu trong tháng) Lương tháng thứ 13, phụ cấp điện thoại, thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, sinh nhật theo quy định của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi tiếp nhận chính thức Phụ cấp điện thoại hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ công tác phí nếu phải đi công tác ngoại tỉnh Cơ chế thưởng nóng, thưởng Nhân xuất sắc nhất tháng, quý, năm với những giải thưởng hấp dẫn của Ban lãnh đạo (ĐTDĐ, Xe máy, Ô tô...
Thời gian thử việc: 2 tháng, thu nhập gồm Lương cứng 10-14 triệu + % hoa hồng (nhận ngay khi có doanh thu trong tháng)
Lương tháng thứ 13, phụ cấp điện thoại, thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, sinh nhật theo quy định của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi tiếp nhận chính thức
Phụ cấp điện thoại hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ công tác phí nếu phải đi công tác ngoại tỉnh
Cơ chế thưởng nóng, thưởng Nhân xuất sắc nhất tháng, quý, năm với những giải thưởng hấp dẫn của Ban lãnh đạo (ĐTDĐ, Xe máy, Ô tô...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job228291
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ AN VUI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ AN VUI
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG SMIV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BBRACING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BBRACING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI GREEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PASSION POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PASSION POWER
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần MEDSI
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH ONICI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 560 USD Snow Việt Nam
Trên 560 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Saigon South International School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigon South International School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng MCGAAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MCGAAW
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate VINCENT SOFTWARE CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VINCENT SOFTWARE CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công Ty TNHH Inpos
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm