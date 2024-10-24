Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bluesky Office, Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng trên các kênh như: thực tế tại công trình, qua kênh tư vấn thiết kế, đối tác, báo Đấu thầu ... Lấy thông tin công trình, khảo sát, tư vấn cho khách hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ... Xử lý thông tin, lên phương án báo giá cho khách hàng Chăm sóc khách hàng, thương thảo giá và ký hợp đồng Thực hiện các công việc liên quan như: kết hợp với kế toán thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, chuyển hợp đồng cho phòng QLHĐ để triển khai thực hiện hợp đồng Tham gia họp giao ban hàng ngày với lãnh đạo vào đầu giờ sáng để giải quyết các vấn đề phát sinh và trao đổi thông tin. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên .

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thang máy hoặc các lĩnh vực khác tương đương Am hiểu thị trường bất động sản, các công trình xây dựng nhà dân và thị trường thang máy. Có kinh nghiệm kinh doanh dự án, chào thầu & tham dự thầu Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt. Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt. Có khả năng sáng tạo và nhạy bén trong việc đưa ra các ý tưởng về kinh doanh. Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn, nói dễ nghe.

Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng, thu nhập gồm Lương cứng 10-14 triệu + % hoa hồng (nhận ngay khi có doanh thu trong tháng) Lương tháng thứ 13, phụ cấp điện thoại, thưởng lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, sinh nhật theo quy định của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi tiếp nhận chính thức Phụ cấp điện thoại hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ công tác phí nếu phải đi công tác ngoại tỉnh Cơ chế thưởng nóng, thưởng Nhân xuất sắc nhất tháng, quý, năm với những giải thưởng hấp dẫn của Ban lãnh đạo (ĐTDĐ, Xe máy, Ô tô...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

