Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 244 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Phát triển kinh doanh:

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ Đảm bảo các chỉ tiêu KPI chăm sóc khách hàng Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng Hỗ trợ event, sự kiện của bộ phận kinh doanh để gia tăng tệp khách hàng mới

2. Dịch vụ Khách hàng:

Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán, đảm bảo các quyền lợi của khách hàng được Công ty cung cấp khi tham gia bảo hiểm với Sun Life

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sale, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, chăm sóc khách hàng,... Tuổi từ 23 - 40 tuổi Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên Có ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cố định 15 - 18 triệu VNĐ/tháng + thưởng doanh thu Hỗ trợ chi phí đi lại: 1.2 triệu VNĐ/tháng Hỗ trợ chi phí điện thoại: 600.000 VNĐ/tháng Chi phí Fnb lên tới: 400.000 VNĐ/tháng Được cấp Ipad đời mới trong công việc Được cấp bảo hiểm sức khỏe nhân viên toàn diện Thưởng du lịch trong nước và thế giới hàng năm Các khoản thưởng Quý/Năm Thưởng đặc biệt: từ 03 - 05 tháng lương vào tháng 3 hàng năm cho nhân viên trên 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

