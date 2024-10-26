Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 244 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc

1. Phát triển kinh doanh:
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ Đảm bảo các chỉ tiêu KPI chăm sóc khách hàng Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng Hỗ trợ event, sự kiện của bộ phận kinh doanh để gia tăng tệp khách hàng mới
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ
Đảm bảo các chỉ tiêu KPI chăm sóc khách hàng
Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ event, sự kiện của bộ phận kinh doanh để gia tăng tệp khách hàng mới
2. Dịch vụ Khách hàng:
Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán, đảm bảo các quyền lợi của khách hàng được Công ty cung cấp khi tham gia bảo hiểm với Sun Life

Yêu Cầu Công Việc

Từng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sale, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, chăm sóc khách hàng,... Tuổi từ 23 - 40 tuổi Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên Có ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin
Từng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sale, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, chăm sóc khách hàng,...
Tuổi từ 23 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Có ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin

Quyền Lợi

Thu nhập cố định 15 - 18 triệu VNĐ/tháng + thưởng doanh thu Hỗ trợ chi phí đi lại: 1.2 triệu VNĐ/tháng Hỗ trợ chi phí điện thoại: 600.000 VNĐ/tháng Chi phí Fnb lên tới: 400.000 VNĐ/tháng Được cấp Ipad đời mới trong công việc Được cấp bảo hiểm sức khỏe nhân viên toàn diện Thưởng du lịch trong nước và thế giới hàng năm Các khoản thưởng Quý/Năm Thưởng đặc biệt: từ 03 - 05 tháng lương vào tháng 3 hàng năm cho nhân viên trên 1 năm
Thu nhập cố định 15 - 18 triệu VNĐ/tháng + thưởng doanh thu
Hỗ trợ chi phí đi lại: 1.2 triệu VNĐ/tháng
1.2 triệu
Hỗ trợ chi phí điện thoại: 600.000 VNĐ/tháng
Chi phí Fnb lên tới: 400.000 VNĐ/tháng
Được cấp Ipad đời mới trong công việc
Được cấp bảo hiểm sức khỏe nhân viên toàn diện
bảo hiểm sức khỏe
Thưởng du lịch trong nước và thế giới hàng năm
Các khoản thưởng Quý/Năm
Thưởng đặc biệt: từ 03 - 05 tháng lương vào tháng 3 hàng năm cho nhân viên trên 1 năm
từ 03 - 05 tháng lương vào tháng 3 hàng năm cho nhân viên trên 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

