Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
- Hà Nội: 244 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu
1. Phát triển kinh doanh:
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được phân bổ Đảm bảo các chỉ tiêu KPI chăm sóc khách hàng Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng Hỗ trợ event, sự kiện của bộ phận kinh doanh để gia tăng tệp khách hàng mới
2. Dịch vụ Khách hàng:
Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán, đảm bảo các quyền lợi của khách hàng được Công ty cung cấp khi tham gia bảo hiểm với Sun Life
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sale, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, chăm sóc khách hàng,...
Tuổi từ 23 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Có ngoại hình sáng, giao tiếp tự tin
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cố định 15 - 18 triệu VNĐ/tháng + thưởng doanh thu
Hỗ trợ chi phí đi lại: 1.2 triệu VNĐ/tháng
Hỗ trợ chi phí điện thoại: 600.000 VNĐ/tháng
Chi phí Fnb lên tới: 400.000 VNĐ/tháng
Được cấp Ipad đời mới trong công việc
Được cấp bảo hiểm sức khỏe nhân viên toàn diện
Thưởng du lịch trong nước và thế giới hàng năm
Các khoản thưởng Quý/Năm
Thưởng đặc biệt: từ 03 - 05 tháng lương vào tháng 3 hàng năm cho nhân viên trên 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
