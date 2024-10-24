Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 - 100 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên Kỹ thuật Sửa chữa để nâng cao chất lượng trải nghiệm, mang đến sự hài lòng cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Chuyên viên Kỹ thuật Sửa chữa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trực tiếp sửa chữa các thiết bị, sản phẩm bảo hành của Vietmap Làm báo cáo tuần/ tháng Các công việc khác dưới sự sắp xếp của cấp trên Ưu tiên có kinh nghiệm về mạng internet nội bộ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo hành, lắp đặt các sản phẩm như phần cứng máy tính Ưu tiên nam có độ tuổi từ 25 - 35 Tốt nghiệp trung cấp trở lên những ngành: công nghệ ô-tô, điện, điện tử, tự động hóa ... Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và quản lý công việc hiệu quả. Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, tuân thủ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương cứng + KPI Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc Được tham gia các chuyến du lịch chung trong nước và ngoài nước kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm. Nhân viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

