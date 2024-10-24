Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
- Hà Nội: 98
- 100 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên Kỹ thuật Sửa chữa để nâng cao chất lượng trải nghiệm, mang đến sự hài lòng cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
Chuyên viên Kỹ thuật Sửa chữa
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trực tiếp sửa chữa các thiết bị, sản phẩm bảo hành của Vietmap Làm báo cáo tuần/ tháng Các công việc khác dưới sự sắp xếp của cấp trên Ưu tiên có kinh nghiệm về mạng internet nội bộ
Trực tiếp sửa chữa các thiết bị, sản phẩm bảo hành của Vietmap
Làm báo cáo tuần/ tháng
Các công việc khác dưới sự sắp xếp của cấp trên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mạng internet nội bộ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo hành, lắp đặt các sản phẩm như phần cứng máy tính
Ưu tiên nam có độ tuổi từ 25 - 35
Tốt nghiệp trung cấp trở lên những ngành: công nghệ ô-tô, điện, điện tử, tự động hóa ...
Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và quản lý công việc hiệu quả.
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, tuân thủ và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương cứng + KPI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung trong nước và ngoài nước kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm.
Nhân viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
