Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
- Hồ Chí Minh: Victory Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tham gia vào quá trình sản xuất nội dung âm thanh cho các dự án của công ty:
Sử dụng các phần mềm dựng phim (Adobe Premiere) để tạo ra âm thanh chất lượng cao cho phim
Có khả năng cảm nhạc và hiểu về hiệu ứng âm thanh của phim
Xử lí toàn bộ âm thanh của phim
Hiệu ứng âm thanh môi trường
Nhạc phim (sử dụng tài nguyên có sẵn và phối mới dựa vào nội dung phim)
Phối hợp cùng các bộ phận khác của phòng hậu kỳ hoàn thiện phim theo yêu cầu phía công ty.
Đảm bảo tiến độ công việc
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 1 năm kinh nghiệm về sản xuất âm nhạc
Có kiến thức chuyên môn cao về âm thanh, làm âm thanh cho phim
Nắm vững các thao tác kĩ thuật trên Adobe Premiere
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng.
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức từ 9 - 14M trên 12M đối với kinh nghiệm tương đương trên 1 năm.
Review lương 1 lần/năm.
Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, các thành viên trong nhóm đều thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 - Thứ hai đến sáng thứ bảy làm tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
