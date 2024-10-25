Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Victory Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Tham gia vào quá trình sản xuất nội dung âm thanh cho các dự án của công ty: Sử dụng các phần mềm dựng phim (Adobe Premiere) để tạo ra âm thanh chất lượng cao cho phim Có khả năng cảm nhạc và hiểu về hiệu ứng âm thanh của phim Xử lí toàn bộ âm thanh của phim Hiệu ứng âm thanh môi trường Nhạc phim (sử dụng tài nguyên có sẵn và phối mới dựa vào nội dung phim) Phối hợp cùng các bộ phận khác của phòng hậu kỳ hoàn thiện phim theo yêu cầu phía công ty. Đảm bảo tiến độ công việc

Trên 1 năm kinh nghiệm về sản xuất âm nhạc Có kiến thức chuyên môn cao về âm thanh, làm âm thanh cho phim Nắm vững các thao tác kĩ thuật trên Adobe Premiere Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ 9 - 14M trên 12M đối với kinh nghiệm tương đương trên 1 năm. Review lương 1 lần/năm. Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, các thành viên trong nhóm đều thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 - Thứ hai đến sáng thứ bảy làm tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

