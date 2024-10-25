Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật (TLKT) theo cơ cấu và tiến độ sản xuất. Xây dựng bộ TLKT hoàn chỉnh để phục vụ sản xuất. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật may trong quá trình may mẫu đối và sản xuất. Nhận thông tin từ bộ phận thiết kế, kỹ thuật, kế hoạch,mẫu sản phẩm được được duyệt,để triển khai vào bộ TLKT. Vẽ kỹ thuật các chi tiết sản phẩm: hình dáng,chi tiết mặt cắt của đường may...và mô tả chi tiết cách may của sản phẩm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa thông tin vào TLKT. Kiểm tra mẫu đối, mẫu chụp hình đối chiếu với bộ TLKT có đúng hay không , cảnh báo các lỗi cho nhà máy và QC đơn hàng. Bám sát sản phẩm ngay khi may mẫu để sát với TLKT, hỗ trợ kỹ thuật khi có phát sinh trong quá trình sản xuất. Kiểm tra nguyên phụ liệu của sản phẩm. Giao nhận mẫu đối+mẫu chụp hình từ nhà máy. Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của TP Kỹ thuật.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành may Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty Được tham gia nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ... Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

