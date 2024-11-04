Tuyển Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

Lên thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về hạ tầng Networking cho LAN/WAN.

Tích hợp hệ thống (SI) cho SD-WAN, Router, Firewall, Server, MPLS, ILL, FTTH, Cloud.

Tư vấn, thuyết trình, training cho khách hàng về sản phẩm.

Tham gia hội thảo, thuyết trình sản phẩm, giải pháp cho khách hàng.

Tham gia nghiên cứu và test các sản phẩm mới.

Đào tạo và hỗ trợ thông tin về sản phẩm, giải pháp cho đội ngũ kinh doanh.

Tiến hành Demo, PoC thiết bị cho khách hàng theo yêu cầu.

Hỗ trợ khách hàng cấu hình, sử dụng thiết bị từ xa hoặc tại nơi.

Hỗ trợ, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn thông ...

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu cầu kiến thức chuyên môn:

Kiến thức hạ tầng mạng: WAN, routing, OSPF, DNS

Có kiến thức về mô hình hạ tầng mạng WAN, đường truyền MPLS, ILL, FTTH

Có kiến thức về Cloud: AWS, Azure, GCP

Có kiến thức giao thức kết nối: L2VPN, L3VPN, WAN

Có kiến thức về nền tảng ảo hóa: VMware, Hyper-V

Có kiến thức về server, Linux

Điểm cộng:

Có kiến thức về Firewall, Router, Switch, SD-WAN

Có kiến thức về BGP, Load Balancing

Có chứng chỉ CCNA, CCNP, Linux, AWS

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án, triển khai mạng WAN, Cloud, Server

Là người yêu thích công nghệ, đam mê kỹ thuật, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật theo quy định của Công ty.

Hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của Công ty.

Nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.

Đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Review lương hàng năm, lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể,...

Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin