Tuyển Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Tuyển Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

Lên thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về hạ tầng Networking cho LAN/WAN.
Tích hợp hệ thống (SI) cho SD-WAN, Router, Firewall, Server, MPLS, ILL, FTTH, Cloud.
Tư vấn, thuyết trình, training cho khách hàng về sản phẩm.
Tham gia hội thảo, thuyết trình sản phẩm, giải pháp cho khách hàng.
Tham gia nghiên cứu và test các sản phẩm mới.
Đào tạo và hỗ trợ thông tin về sản phẩm, giải pháp cho đội ngũ kinh doanh.
Tiến hành Demo, PoC thiết bị cho khách hàng theo yêu cầu.
Hỗ trợ khách hàng cấu hình, sử dụng thiết bị từ xa hoặc tại nơi.
Hỗ trợ, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn thông ...
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Yêu cầu kiến thức chuyên môn:
Kiến thức hạ tầng mạng: WAN, routing, OSPF, DNS
Có kiến thức về mô hình hạ tầng mạng WAN, đường truyền MPLS, ILL, FTTH
Có kiến thức về Cloud: AWS, Azure, GCP
Có kiến thức giao thức kết nối: L2VPN, L3VPN, WAN
Có kiến thức về nền tảng ảo hóa: VMware, Hyper-V
Có kiến thức về server, Linux
Điểm cộng:
Có kiến thức về Firewall, Router, Switch, SD-WAN
Có kiến thức về BGP, Load Balancing
Có chứng chỉ CCNA, CCNP, Linux, AWS
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án, triển khai mạng WAN, Cloud, Server
Là người yêu thích công nghệ, đam mê kỹ thuật, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật theo quy định của Công ty.
Hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của Công ty.
Nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.
Đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.
Review lương hàng năm, lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể,...
Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-ky-thuat-thu-nhap-14-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job241473
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dược Phẩm Thăng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 23 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sigma Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sigma Việt Nam
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MAPLE LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAPLE LABS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Đến 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh JobsGO Recruit
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Nnb Town
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 40 - 75 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh JobsGO Recruit
40 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 4 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ATIXIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Namperfume
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu GOT IT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Beta Media
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty cổ phần DAYONE ASIA
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Cloud Engineer Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Wall Street English
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm