Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Làm hồ sơ thanh quyết toán và lập dự toán công trình dân dụng công nghiệp vốn ngân sách nhà nước;
- Làm hồ sơ dự thầu công trình dân dụng và công nghiệp vốn ngân sách;
- Báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng;
- Phối hợp tham gia các công tác triển khai ngoài hiện trường;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chính quy chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp hoặc Kiến trúc sư;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về xây dựng công trình dân dụng vốn ngân sách nhà nước;
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Lập dự toán, AutoCAD...
- Có Kỹ năng giao tiếp tốt, Tinh thần làm việc nhóm cao.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 15 - 17 triệu/ tháng (thoả thuận khi phỏng vấn) + 30.000đ/bữa ăn trưa tại văn phòng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh, thân thiện
- Tham gia BHXH, BHYT, theo quy định của Luật lao động;
- Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát....theo quy định chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
