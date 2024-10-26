Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 7 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 Đường số 6, Cx Bình Thới, Phường 8, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Hỗ trợ cài đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị viễn thông, mạng và phần cứng máy tính, truyền hình,... Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hạ tầng mạng và hệ thống CNTT Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống Cài đặt hệ thống camera; Giám sát và kiểm tra hạ tầng mạng cáp, internet, hạ tầng PON;

Hỗ trợ cài đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị viễn thông, mạng và phần cứng máy tính, truyền hình,...

Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hạ tầng mạng và hệ thống CNTT

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống

Cài đặt hệ thống camera;

Giám sát và kiểm tra hạ tầng mạng cáp, internet, hạ tầng PON;

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông; Kỹ năng giao tiếp tốt; Khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt; Thân thiện, chăm chỉ, thật thà và chủ động trong công việc; Sẵn sàng làm việc ngoài trời, leo trụ (Không sợ độ cao)

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt;

Thân thiện, chăm chỉ, thật thà và chủ động trong công việc;

Sẵn sàng làm việc ngoài trời, leo trụ (Không sợ độ cao)

Tại CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Đảm bảo đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo pháp luật hiện hành quy định; Tham gia Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tai nạn Pijico; Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất Quý, Thưởng lễ, Tết,...; Nghỉ phép 12 ngày/năm; Phụ cấp tiền ăn trưa; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty;

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo pháp luật hiện hành quy định;

Tham gia Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tai nạn Pijico;

Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất Quý, Thưởng lễ, Tết,...;

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

Phụ cấp tiền ăn trưa;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin