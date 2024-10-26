Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5A - 46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nghiên cứu, phân thích sản phẩm của đối thủ cũng như xác định phân khúc của sản phẩm.

- Nghiên cứu, kết hợp với phòng mua hàng tìm kiếm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

-Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu phát triển thị trường.

-Giám sát, tham gia vào quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được phát triển theo đúng mục tiêu ban đầu.

-Đảm bảo về chất lượng đầu ra cũng như mức độ an toàn của sản phẩm khi nó được mang ra thị trường.

-Tìm hiểu và nắm chắc các sản phẩm công nghệ, xu hướng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng.

-Kiểm tra hàng mới, hàng mẫu từ NCC.

-Quản lý, thiết kế catalogue, datasheet đèn Ánh Sao, Ledgoes.

-Làm chứng chỉ xuất xưởng cho đèn Ánh Sao, Ledgoes.

-Quản lý tem nhãn sản phẩm.

-Đăng ký, tạo mã EAN đối với các sản phẩm mới.

-Làm hồ sơ PCCC, dán nhãn năng lượng, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm liên quan đến hệ thống nhà nước.

-Lập quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kỹ thuật.

-Hỗ trợ công việc chung của phòng Kỹ thuật

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt.

- Khả năng phân tích, đánh giá toàn diện sản phẩm.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông số điện, quang

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, gắn bó với công việc; tác phong chuyên nghiệp

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, điện công nghệp, điện tự động, quang học - quang điện tử,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong công ty về đèn chiếu sáng, đèn led...

- Có kiến thức về hệ thống thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử, smarthome là một lợi thế.

- Có kiến thức về sử dụng phần mềm: autocad, dialux; phần mềm thiết kế 2D.

- Có khả năng đi công tác tỉnh theo sự phân công

- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch công việc, đam mê cống hiến trong ngành chiếu sáng và smarthome, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, phù hợp năng lực

- Lương cơ bản + PC + Lương doanh số của Phòng kỹ thuật

- Có công tác phí, tiền xăng xe, tiền điện thoại

- Nhiều cơ hội được training, tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp trong ngành chiếu sáng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi hết thử việc

- Chế độ nghỉ phép, lễ, Tết, tháng lương 13,...theo quy định của nhà nước

- Tháng được nghỉ 2 thứ 7 cách tuần + tất cả các ngày chủ nhật

- Và các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO

