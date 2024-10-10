Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 - 112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lắp đặt và vận hành

- Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng lắp đặt từ công ty

- Lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị nha khoa như: Ghế nha khoa, máy X- Quang, thiết bị phòng vô trùng và các thiết bị liên quan khác.

- Thực hiện việc kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu

- Hoạch định và tổ chức công việc cho các nhân viên kỹ thuật

2. Sửa chữa, xử lý sự cố

- Phân tích, khắc phục các sự cố, các lỗi vận hành liên quan tới thiết bị nha khoa

- Tìm kiếm, đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ liên quan tới sản phẩm thiết bị của công ty

- Kiểm soát và hỗ trợ các kỹ thuật viên thực hiện xử lý sự cố

3. Bảo trì, bảo dưỡng

- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị nha khoa tại phòng khám để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

- Thực hiện việc bảo hành các sản phẩm thiết bị trong trường hợp thiết bị lỗi do nhà sản xuất.

4. Đào tạo kiến thức chuyên môn

- Tìm hiểu, tiếp cận kiến thức chuyên môn chuyên sâu của thiết bị thông qua các nền tảng Platform của nhà cung cấp.

- Lập và xây dựng kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật

- Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật sử dụng các thiết bị và phần mềm mới.

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thiết bị nha khoa một cách hiệu quả và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

- Cung cấp, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho các phòng khám nha khoa

5. Báo cáo công việc

- Ghi chép các công việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa của thiết bị để có tài liệu tham khảo trong tương lai

- Báo cáo hiệu quả công việc cho cấp quản lý trực tiếp

- Cập nhật các báo cáo liên quan cho các phòng ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Yêu cầu tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm

- Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Cơ điện tử, Điện tự động hóa, Điện công nghiệp,...

- Thành thạo phần mềm MS, Autocad 2D, Sketup...

- Kỹ năng Tiếng Anh tốt (giao tiếp tốt, có thể đọc hiểu các tài liệu bằng Tiếng Anh và trao đổi qua email)

- Thành thạo Microsoft Office, có hiểu biết về Internet và khả năng cài đặt các phần mềm máy tính cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Nha là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm + Phụ cấp lắp đặt

- Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (Bảo Việt) và các hoạt động gắn kết nhân sự khác

- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo

- Cơ hội học hỏi và phát triển: Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm bổ trợ khác

- Lộ trình thăng tiến (career path) rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin