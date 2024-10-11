Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN HEROND LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Mục tiêu chính: - Đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái cho nhân viên. - Quản lý và bảo trì tài sản của công ty, tối ưu hóa chi phí vận hành. - Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

- Mô tả công việc/Trách nhiệm chính: 1. Vận hành và bảo trì : - Giám sát, vận hành và bảo trì các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà bao gồm: hệ thống camera, âm thanh, quản trị mạng LAN, Internet và điện thoại IP của công ty; - Phối hợp chặt chẽ với bộ phận hành chính, các phòng ban và nhân viên để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Hướng dẫn, hỗ trợ User giải quyết các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ CNTT. - Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, phản hồi của nhân viên về các vấn đề kỹ thuật. - Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, kiểm tra và sửa chữa các thiết bị/máy móc theo đúng lịch trình: điện, nước, điều hòa, PCCC, thang máy. Theo dõi và cập nhật tình trạng hoạt động của các hệ thống, thiết bị, nhanh chóng phát hiện và xử lý các sự cố.

2. Công việc Admin và quản lý dự án: - Lên kế hoạch và triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. - Lập kế hoạch, đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu. - Phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. - Giám sát và kiểm soát chi phí - Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng. Kiểm tra và thanh toán các hóa đơn, chứng từ liên quan.

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Bảo Trì - Sửa Chữa, IT Phần Cứng, Phần Cứng Máy Tính/Điện Thoại, Viễn Thông, Điện Tử, Điện/Điện Tử/Điện Lạnh hoặc các khối ngành liên quan chuyên ngành CNTT.

- Biết cài đặt phần mềm, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị văn phòng. Xử lý công việc qua các phần mềm remote desktop, có kiến thức tốt về các loại HDH như Window, Mac OS

- Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế layout cơ bản.

- Các ứng viên đã từng làm qua các công tác giám sát thi công xây dựng cải tạo văn phòng là một lợi thế.

- Tinh cách: tuân thủ, tính kỹ luật cao, thật thà, cẩn thận, chuyên cần, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Ham học hỏi, có ý thức cầu tiến, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp.

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thu nhập cạnh tranh trên thị trường.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại công ty theo quy định của pháp luật.

- Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

- Cấp laptop và các công cụ dụng cụ cần thiết cho công việc.

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: cơm trưa văn phòng miễn phí, cung cấp hoa quả và đồ uống miễn phí tại văn phòng.

- Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty và tình hình kinh doanh của Công ty.

