Tuyển IT phần mềm CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1 – Tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5/82 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia triển khai, xây dựng các tính năng thuộc các dự án phần mềm

- Tham gia phân tích thiết kế các hệ thống phần mềm.

- Tham gia tư vấn hỗ trợ sử dụng nền tảng và giải pháp của MobiFone.

- Nội dung chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

2. Trình độ Tiếng Anh: Trình độ tối thiểu đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo) hoặc trình độ B hoặc tương đương trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Ưu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS,...và các chứng chỉ quốc tế khác

3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học – Hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, máy tính, toán-tin, điện tử, viễn thông...thuộc một trong các trường:

+ Các trường Đại học công lập trong nước.

+ Các trường Đại học ngoài công lập phải nằm trong top 100 trường tốt nhất Việt Nam tại website: webometrics. info (Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm ứng viên theo học đến thời điểm ứng viên ứng tuyển)

+ Hoặc các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 1200 trường Đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ World Universities/ Global Universities) của các website: timeshighereducation. com, topuniversities. com, shanghairanking. com, usnews. com hoặc thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng National Liberal Arts Colleges của website usnews. com (Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm ứng viên theo học đến thời điểm ứng viên ứng tuyển).

4. Yêu cầu kỹ năng:

- Có kiến thức và khả năng sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như Java, C/C++, Python, .Net, CSS, xml ...

- Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm và các công cụ phát triển phần mềm phổ biến.

- Có kiến thức tốt về kiến trúc và khả năng tối ưu code/dữ liệu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với dự án thực tế.

Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trước thuế lên đến 250 triệu năm đầu tiên; xét tăng lương hàng năm, thu nhập lên đến 300 triệu/năm.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7 và chủ nhật theo quy định của Nhà nước).

- Quyền lợi về Bảo hiểm xã hội/thất nghiệp, Bảo hiểm sức khỏe lên đến 400 triệu/năm.

- Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho CB-CNV và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone.

- Phúc lợi: nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe hàng năm, trợ cấp ốm đau, hiếu, hỉ,...

- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin