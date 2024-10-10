Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

– Sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript/Typescript để xây dựng ứng dụng di động.
– Phân tích và cải thiện hiệu quả, khả năng mở rộng và tính ổn định của hệ thống.
– Nghiên cứu công nghệ mới để xây dựng và nâng cấp chức năng hệ thống tốt hơn.
– Phát triển độ trễ thấp, tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng và bảo mật cho các dịch vụ streaming.
– Lập trình các component dễ tái sử dụng, dễ dàng xây dựng unit test, integration test.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ:
– Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành có liên quan.
– Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản.
b. Chuyên môn:
– Thành thạo trong việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Javascript/Typescript.
– Có kinh nghiệm triển khai các dự án ứng dụng điện thoại Andriod/IOS.
– Có kinh nghiệm làm việc với React Native, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Jquery.
– Có kinh nghiệm tùy biến giao diện trên nhiều nền tảng trình duyệt web khác nhau (responsive).
– Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Linux.
– Có kinh nghiệm làm việc với GIT (Github, Gitlab)
– Có kinh nghiệm tùy biến file theme của WordPress là lợi thế.
– Có kinh nghiệm làm việc với template engine (GULP, GRUNT) là điểm cộng.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc, làm việc nhóm.
c. Kinh nghiệm:
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
– Có kinh nghiệm làm việc tại công ty bán phần mềm hoặc công ty bán lẻ thiết bị CNTT.
– Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND Thì Được Hưởng Những Gì

– Xét tăng lương 6 tháng/lần.
– Thưởng theo dự án; mừng sinh nhật, quốc tế phụ nữ, sinh con, lễ thành hôn; thăm hỏi ốm đau/tai nạn, thăm viếng người quá cố,... theo quy định của công ty.
–Trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tử tuất,.. ; các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Nguyễn Thái Bình - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

