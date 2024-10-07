Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/5T đường Bà điểm 4, xã Bà điểm, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Xây dựng kế hoạch nhận diện thương hiệu cho Công ty/Doanh nghiệp.
- Thu thập thông tin trên thị trường để xác định nhu cầu cũng như thị trường mục tiêu, nắm bắt “insight” của khách hàng tiềm năng.
- Sản xuất nội dung phù hợp với chiến lược Marketing, thu hút nhóm khách hàng mục tiêu.
- Tham gia các hoạt động trade marketing/ activation
- Hỗ trợ các phòng ban liên quan khác trong các hoạt động Marketing của Công ty
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 03 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là chạy quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads). Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing như Email Marketing, SMS Marketing, Zalo ZNS,... Hiểu biết về quy trình thiết lập, tối ưu hóa và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Có kỹ năng phân tích, đánh giá dữ liệu để đưa ra các chiến lược và tối ưu hóa chi phí quảng cáo. Khả năng viết nội dung và tạo ra các chiến dịch email, SMS phù hợp với khách hàng mục tiêu. Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Có kinh nghiệm từ 03 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là chạy quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads).
03 năm
Digital Marketing
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing như Email Marketing, SMS Marketing, Zalo ZNS,...
Email Marketing
SMS Marketing
Zalo ZNS
Hiểu biết về quy trình thiết lập, tối ưu hóa và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
Có kỹ năng phân tích, đánh giá dữ liệu để đưa ra các chiến lược và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
Khả năng viết nội dung và tạo ra các chiến dịch email, SMS phù hợp với khách hàng mục tiêu.
Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh Thưởng doanh thu Đóng BHXH, BHYT... theo quy định Teambuilding 1⁄2 hằng năm ( chính sách từ 5-10tr/ NV) Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày Thưởng các ngày Lễ, Tết từ 500.000 -1.000.000 tr/NV Môi trường XANH - SẠCH - ĐẸP - THỊNH VƯỢNG Được đào tạo, huấn luyện với cấp quản lí dày dặn kinh nghiệm
Thu nhập cạnh tranh
Thưởng doanh thu
Đóng BHXH, BHYT... theo quy định
Teambuilding 1⁄2 hằng năm ( chính sách từ 5-10tr/ NV)
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
Thưởng các ngày Lễ, Tết từ 500.000 -1.000.000 tr/NV
Môi trường XANH - SẠCH - ĐẸP - THỊNH VƯỢNG
Được đào tạo, huấn luyện với cấp quản lí dày dặn kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC
