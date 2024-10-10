Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH NVDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NVDENT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH NVDENT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 101 Trần Văn Kiểu, P10, Quận 6

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Lên ý tưởng, viết kịch bản quảng cáo, xây dựng kịch bản hình ảnh và brief nội dung, hình ảnh cho các bài đăng trên các Fanpage, Zalo, hội nhóm, website,... Viết bài, biên tập các bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cho các ấn phẩm truyền thông, Landing page đảm bảo đồng nhất nhận dạng thương hiệu.
2. Phối hợp đơn vị oursourse thực hiện tối ưu từ khóa, SEO onpage/offpage cho Website và hỗ trợ tối đa cho nhà cung cấp SEO của Công ty đã hợp tác.
3. Đo lường hiệu quả tối ưu về mặt nội dung của các chiến dịch Marketing.
5. Hỗ trợ tổ chức sự kiện Marketing cho thương hiệu.
6. Đề xuất và hỗ trợ làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. 9x, Tốt nghiệp Đại học
2. Ưu tiên Tốt nhiệp chuyên ngành Răng hàm mặt, yêu thích lĩnh vực Marketing.
3. Có kinh nghiệm Content, Branding sản phẩm.
4. Biết thiết kế cơ bản
5. Tiếng anh dùng cho công việc (Business English level)

Tại CÔNG TY TNHH NVDENT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 12- 15 triệu ( có thể thảo thuận theo năng lực)
2. Tham gia BHXH đầy đủ, Sinh nhật, Lương Tháng 13
3. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao
Thứ 2 - Thứ 6: 8:30 - 17h30 (Nghỉ trưa 60 phút).
Thứ 7: 8h30-12h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 95/6 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

