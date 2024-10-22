Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
- Hồ Chí Minh: 362/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, và các kênh truyền thông khác.
Quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến chiến dịch: sản phẩm, nội dung (content), Kỹ thuật Ads, Sale, CSKH và Insight khách hàng
Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, đề xuất các cải tiến để nâng cao ROI.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội quảng cáo mới. (Chiến dịch)
Quản lý chi phí Ads và tối ưu ngân sách/chi phí liên tục trong quá trình triển khai chiến dịch
Lập kế hoạch chiến dịch và các chỉ số quản lý hiệu quả theo Mục tiêu doanh thu do công ty đề ra
Hợp tác với các phòng ban khác như nội dung, thiết kế, và bán hàng để đảm bảo thông điệp quảng cáo đồng nhất và hiệu quả.
Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi chi tiêu và tối ưu hóa ngân sách để đạt được kết quả tốt nhất.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: Mỹ phẩm, thương mại điện tử
Có kinh nghiệm triển khai các nhãn đã có độ phủ
Có kiến thức vững về các công cụ quảng cáo trực tuyến và phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm quản lý ngân sách lớn: từ 300 triệu/tháng
Kỹ năng lập Chiến dịch, phân tích hiệu quả và quản lý các chỉ số về chiến dịch
Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có các thành tích về chiến dịch - Ngành hàng: Healthcare, Mỹ phẩm, Thực phẩm.....
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Team building định kỳ Năm và các hoạt động gắng kết hằng tháng
Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ nghỉ phép theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
