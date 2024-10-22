Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 362/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, và các kênh truyền thông khác. Quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến chiến dịch: sản phẩm, nội dung (content), Kỹ thuật Ads, Sale, CSKH và Insight khách hàng Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, đề xuất các cải tiến để nâng cao ROI. Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội quảng cáo mới. (Chiến dịch) Quản lý chi phí Ads và tối ưu ngân sách/chi phí liên tục trong quá trình triển khai chiến dịch Lập kế hoạch chiến dịch và các chỉ số quản lý hiệu quả theo Mục tiêu doanh thu do công ty đề ra Hợp tác với các phòng ban khác như nội dung, thiết kế, và bán hàng để đảm bảo thông điệp quảng cáo đồng nhất và hiệu quả. Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi chi tiêu và tối ưu hóa ngân sách để đạt được kết quả tốt nhất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực: Mỹ phẩm, thương mại điện tử Có kinh nghiệm triển khai các nhãn đã có độ phủ Có kiến thức vững về các công cụ quảng cáo trực tuyến và phân tích dữ liệu. Có kinh nghiệm quản lý ngân sách lớn: từ 300 triệu/tháng Kỹ năng lập Chiến dịch, phân tích hiệu quả và quản lý các chỉ số về chiến dịch Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có các thành tích về chiến dịch - Ngành hàng: Healthcare, Mỹ phẩm, Thực phẩm.....

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty Team building định kỳ Năm và các hoạt động gắng kết hằng tháng Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động Chế độ nghỉ phép theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

