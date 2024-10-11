Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH UNIMATES
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH UNIMATES

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH UNIMATES

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Lên ý tưởng và tổ chức thực hiện các sự kiện có liên quan đến hoạt động của công ty bao gồm các sự kiện bên ngoài và các sự kiện nội bộ. Chủ trì toàn bộ hoạt động của sự kiện, tổng hợp và đánh giá hiệu quả, cải tiến. Chủ động liên hệ các trường, ban ngành về các nội dung liên quan đến sự kiện. Thực thi các chiến dịch quảng cáo, PR dịch vụ của công ty. Biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh các bài quảng cáo trên hệ thống digital như Website, Facebook, các trang mạng xã hội, ... Phân tích thông tin thị trường, dịch vụ, các sự kiện tuyển sinh du học, chiến dịch digital, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng kịp thời. Công việc được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
Lên ý tưởng và tổ chức thực hiện các sự kiện có liên quan đến hoạt động của công ty bao gồm các sự kiện bên ngoài và các sự kiện nội bộ.
Chủ trì toàn bộ hoạt động của sự kiện, tổng hợp và đánh giá hiệu quả, cải tiến.
Chủ động liên hệ các trường, ban ngành về các nội dung liên quan đến sự kiện.
Thực thi các chiến dịch quảng cáo, PR dịch vụ của công ty.
Biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh các bài quảng cáo trên hệ thống digital như Website, Facebook, các trang mạng xã hội, ...
Phân tích thông tin thị trường, dịch vụ, các sự kiện tuyển sinh du học, chiến dịch digital, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng kịp thời.
Công việc được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên: Kinh nghiệm marketing tổng hợp tại các công ty du học hoặc tương đương, có kiến thức Marketing tổng hợp. Ngoại hình ưa hình. Thành thạo vi tính văn phòng, một số phần mềm liên quan đến công việc. Kiến thức về digital, SEO, .... Tiếng Anh thành thạo các kỹ năng nghe, nói, ... Kỹ năng edit video: Biên tập, cắt, sub video cơ bản Kỹ năng quản lý thời gian khoa học. Kỹ năng lập kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý. Kỹ năng giao tiếp, xử lý truyền thông. Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và hoà đồng. SIêng năng, chịu được áp lực, làm việc ngoài trời.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
Ưu tiên: Kinh nghiệm marketing tổng hợp tại các công ty du học hoặc tương đương, có kiến thức Marketing tổng hợp.
Ngoại hình ưa hình.
Thành thạo vi tính văn phòng, một số phần mềm liên quan đến công việc.
Kiến thức về digital, SEO, ....
Tiếng Anh thành thạo các kỹ năng nghe, nói, ...
Kỹ năng edit video: Biên tập, cắt, sub video cơ bản
Kỹ năng quản lý thời gian khoa học.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý truyền thông.
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và hoà đồng.
SIêng năng, chịu được áp lực, làm việc ngoài trời.

Tại CÔNG TY TNHH UNIMATES Thì Được Hưởng Những Gì

Theo Luật Lao động về HĐLĐ, BHXH, BHYT Xét tăng lương 1 năm/ lần Thưởng Lễ/Tết, chính sách thưởng Du lịch, tất niên định kỳ, số ngày nghỉ hưởng lương nhiều hơn quy định của luật hiện hành (nghỉ Lễ Noel, sinh nhật Ba/mẹ, phép thưởng, ...) Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản... Bảo hiểm sức khỏe MIC Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Theo Luật Lao động về HĐLĐ, BHXH, BHYT
Xét tăng lương 1 năm/ lần
Thưởng Lễ/Tết, chính sách thưởng
Du lịch, tất niên định kỳ, số ngày nghỉ hưởng lương nhiều hơn quy định của luật hiện hành (nghỉ Lễ Noel, sinh nhật Ba/mẹ, phép thưởng, ...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản... Bảo hiểm sức khỏe MIC
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIMATES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UNIMATES

CÔNG TY TNHH UNIMATES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM

