Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự Sao Biển 23 - 173 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đầu mối Triển khai các hoạt động MKT sự kiện với CĐT các Đối tác chiến lược, các đại lý Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiết kế...thực hiện sản xuất nội dung, thiết kế ấn phẩm MKT để PR dự án. Xây dựng nội dung, Cập nhật tài liệu bán hàng cho dự án. Hỗ trợ lập kế hoạch MKT tổng thể cho dự án bất động sản Tổng hợp báo cáo các hoạt động MKT. Lập báo cáo theo dõi chi phí MKT; Lập & theo dõi hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói MKT đã thực hiện. Quản lý các kênh Social của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,... để đăng tải các hoạt động dự án mình quản lý Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của Giám đốc Marketing

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Báo chí, PR,... hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm chạy MKT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm MKT Bất động sản Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến Có kỹ năng phân tích và đọc số liệu tốt. Khả năng đánh giá kết quả, đưa ra được lý do bằng các chỉ số phân tích, hiểu đối tượng người dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty Lương cơ bản chính thức: 12.000.000 - 15.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%.

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13. Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành. Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật Chương trình Teambuilding, du lịch: 02 lần/năm: 01 lần trong nước, 01 lần nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

