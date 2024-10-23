Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
- Hà Nội: Biệt thự Sao Biển 23
- 173 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Đầu mối Triển khai các hoạt động MKT sự kiện với CĐT các Đối tác chiến lược, các đại lý
Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiết kế...thực hiện sản xuất nội dung, thiết kế ấn phẩm MKT để PR dự án.
Xây dựng nội dung, Cập nhật tài liệu bán hàng cho dự án.
Hỗ trợ lập kế hoạch MKT tổng thể cho dự án bất động sản
Tổng hợp báo cáo các hoạt động MKT.
Lập báo cáo theo dõi chi phí MKT; Lập & theo dõi hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói MKT đã thực hiện.
Quản lý các kênh Social của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,... để đăng tải các hoạt động dự án mình quản lý
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của Giám đốc Marketing
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Báo chí, PR,... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm chạy MKT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm MKT Bất động sản
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến
Có kỹ năng phân tích và đọc số liệu tốt.
Khả năng đánh giá kết quả, đưa ra được lý do bằng các chỉ số phân tích, hiểu đối tượng người dùng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty
Lương cơ bản chính thức: 12.000.000 - 15.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%.
12.000.000 - 15.000.000 triệu
Thưởng theo KQLV: nhận theo % hoa hồng dự án chốt thành công
Thưởng theo KQKD của công ty: đánh giá tổng kết theo tháng/quý/đột xuất
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13. Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành. Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật Chương trình Teambuilding, du lịch: 02 lần/năm: 01 lần trong nước, 01 lần nước ngoài
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.
Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật
Chương trình Teambuilding, du lịch: 02 lần/năm: 01 lần trong nước, 01 lần nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
