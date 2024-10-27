Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch hợp tác marketing cho các nhãn hàng của công ty nhằm kết hợp với đối tác truyền thông - hội chợ - thúc đẩy thương hiệu trên thị trường. Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, triển lãm thương mại, hội chợ xuất nhập khẩu Quản lý và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong ngành mẹ và bé và FMCG Tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp Quản lý ngân sách marketing và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch hợp tác marketing cho các nhãn hàng của công ty nhằm kết hợp với đối tác truyền thông - hội chợ - thúc đẩy thương hiệu trên thị trường.
Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, triển lãm thương mại, hội chợ xuất nhập khẩu
Quản lý và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong ngành mẹ và bé và FMCG
Tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp
Quản lý ngân sách marketing và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm , ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành marketing và tổ chức sự kiện Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm , ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành marketing và tổ chức sự kiện
Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và tổ chức sự kiện
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng marketing, tổ chức sự kiện Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và marketing chuyên sâu Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng marketing, tổ chức sự kiện
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và marketing chuyên sâu
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa N01T3 Khu Ngoại giao đoàn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

