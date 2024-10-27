Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
- Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch hợp tác marketing cho các nhãn hàng của công ty nhằm kết hợp với đối tác truyền thông - hội chợ - thúc đẩy thương hiệu trên thị trường.
Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, triển lãm thương mại, hội chợ xuất nhập khẩu
Quản lý và phát triển mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong ngành mẹ và bé và FMCG
Tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp
Quản lý ngân sách marketing và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm , ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành marketing và tổ chức sự kiện
Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và tổ chức sự kiện
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng marketing, tổ chức sự kiện
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và marketing chuyên sâu
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
