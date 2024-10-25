Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53

- 55

- 57 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tìm hiểu sản phẩm GAME, xu hướng thị trường và đối tượng người dùng để phát triển và khai thác KOL phù hợp (Thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á);
Tìm và liên hệ với các KOLs phù hợp để trao đổi hợp tác, đàm phán giá và hình thức đăng tải nội dung sản phẩm trên các nền tảng (TIKTOK/YOUTUBE/FACEBOOK/INS...);
Quản lý nội dung KOLs đăng tải trên nền tảng;
Theo dõi các chỉ số hiệu quả từ nội dung bài đăng của KOLs, điều chỉnh chiến lược hợp tác kịp thời.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong mảng Marketing/kinh doanh/sales/ tư vấn dịch vụ ...
Tính chấp hành tốt, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
Tư duy nhanh và khả năng học hỏi nhanh;
Ưu tiên: Ứng viên có tiếng trung (Không bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về kiến thức chuyên môn/ sản phẩm/ công việc;
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, linh hoạt.
Trợ cấp ca chiều, cơm trưa, gửi xe;
Cơ hội điều chỉnh tăng lương hàng năm;
Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật;
Chính sách trà chiều, thưởng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty.
Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

