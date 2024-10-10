Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chuyên viên Marketing chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch tiếp thị tổng thể, bao gồm cả digital marketing, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút bệnh nhân cho phòng khám. Vị trí này yêu cầu khả năng quản lý/xây dựng master plan cho chiến lược marketing và triển khai các chiến dịch digital marketing hiệu quả trên nhiều nền tảng.

1. Quản lý chiến lược Marketing tổng thể (Master Plan):

Bám sát kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý, năm, phù hợp với chiến lược kinh doanh của phòng khám. Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch tối ưu. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chiến dịch, bao gồm cả mục tiêu về nhận diện thương hiệu, doanh thu và lượng khách hàng. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các kế hoạch marketing phù hợp với hoạt động chung của phòng khám.

2. Triển khai và quản lý các chiến dịch Digital Marketing:

Triển khai và quản lý các chiến dịch digital marketing trên các nền tảng chính như: Facebook Ads: Quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và target đối tượng khách hàng mục tiêu. Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, tối ưu hóa từ khóa và đo lường hiệu quả. SEO/SEM: Đảm bảo nội dung website của phòng khám được tối ưu hóa và đạt hiệu quả trong công cụ tìm kiếm. Email Marketing: Tạo chiến dịch email chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Zalo, Instagram, YouTube: Quản lý nội dung và chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội này nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Website & Blog: Đảm bảo các nội dung trên website luôn được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân. Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch digital marketing (CTR, CPC, ROI, v.v.) và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết. Quản lý các dự án digital marketing lớn nhỏ khác nhau, từ chiến dịch thương hiệu đến các chương trình khuyến mãi dịch vụ phòng khám.

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch digital marketing (CTR, CPC, ROI, v.v.) và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Quản lý các dự án digital marketing lớn nhỏ khác nhau, từ chiến dịch thương hiệu đến các chương trình khuyến mãi dịch vụ phòng khám.

3. Dẫn chứng và báo cáo dự án đã triển khai:

Lập báo cáo chi tiết về kết quả của các chiến dịch marketing đã triển khai, đánh giá hiệu quả và đưa ra giải pháp tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo. Dẫn chứng các dự án thành công trước đây, bao gồm chi tiết về nền tảng sử dụng, ngân sách, và kết quả đạt được (tăng trưởng khách hàng, doanh thu, v.v.). Đề xuất cải tiến và điều chỉnh các kế hoạch dựa trên kết quả phân tích và phản hồi từ khách hàng.

4. Phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ:

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các đối tác marketing bên ngoài để đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng hạn và hiệu quả. Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hợp lý và tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động marketing.

5. Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:

Phối hợp tổ chức các sự kiện offline như hội thảo sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng nhằm tăng cường tương tác trực tiếp với khách hàng. Triển khai các hoạt động PR để quảng bá thương hiệu phòng khám trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch digital marketing. Kỹ năng: Am hiểu về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, và Email Marketing. Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án marketing. Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu hóa chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp, viết lách và sáng tạo nội dung tốt. Phẩm chất cá nhân: Tinh thần làm việc độc lập và chủ động trong công việc. Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực. Linh hoạt, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng marketing mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp:

Lương: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/ tháng. Lương tháng 13, thưởng doanh số hàng năm, thưởng dự án, thưởng doanh số (theo vị trí). Phụ cấp ăn trưa: 30.000 VNĐ/ ngày/ tháng. Lễ Tết, ma chay hiếu hỉ,... Phép năm: Tối đa 12 ngày/năm. Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.... Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc.

Cơ hội nghề nghiệp:

Review lương 6 tháng 1 lần và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team. Được tiếp xúc, học hỏi thêm các kiến thức về y tế và chăm sóc sức khỏe cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Môi trường làm việc:

Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác. Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.

Địa điểm làm việc: Làm việc tại By VGG Wellness Center & Clinic - tầng 3, Vinmec Times City International Clinic, Khu đô thị Times City, Hà Nội.

Thời gian làm việc:

Fulltime: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7:

+ Sáng: Từ 08h00 - 12h00

+ Chiều: Từ 13h00 – 17h00

+ Nghỉ trưa: 1h

Thời gian làm việc thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm và được thông báo trước cho người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

