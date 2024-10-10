Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chuyên viên Marketing chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch tiếp thị tổng thể, bao gồm cả digital marketing, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút bệnh nhân cho phòng khám. Vị trí này yêu cầu khả năng quản lý/xây dựng master plan cho chiến lược marketing và triển khai các chiến dịch digital marketing hiệu quả trên nhiều nền tảng.
master plan
digital marketing
1. Quản lý chiến lược Marketing tổng thể (Master Plan):
Bám sát kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý, năm, phù hợp với chiến lược kinh doanh của phòng khám. Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch tối ưu. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chiến dịch, bao gồm cả mục tiêu về nhận diện thương hiệu, doanh thu và lượng khách hàng. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các kế hoạch marketing phù hợp với hoạt động chung của phòng khám.
Bám sát kế hoạch marketing tổng thể theo tháng, quý, năm, phù hợp với chiến lược kinh doanh của phòng khám.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch tối ưu.
Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chiến dịch, bao gồm cả mục tiêu về nhận diện thương hiệu, doanh thu và lượng khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các kế hoạch marketing phù hợp với hoạt động chung của phòng khám.
2. Triển khai và quản lý các chiến dịch Digital Marketing:
Triển khai và quản lý các chiến dịch digital marketing trên các nền tảng chính như: Facebook Ads: Quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và target đối tượng khách hàng mục tiêu. Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, tối ưu hóa từ khóa và đo lường hiệu quả. SEO/SEM: Đảm bảo nội dung website của phòng khám được tối ưu hóa và đạt hiệu quả trong công cụ tìm kiếm. Email Marketing: Tạo chiến dịch email chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Zalo, Instagram, YouTube: Quản lý nội dung và chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội này nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Website & Blog: Đảm bảo các nội dung trên website luôn được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân. Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch digital marketing (CTR, CPC, ROI, v.v.) và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết. Quản lý các dự án digital marketing lớn nhỏ khác nhau, từ chiến dịch thương hiệu đến các chương trình khuyến mãi dịch vụ phòng khám.
Triển khai và quản lý các chiến dịch digital marketing trên các nền tảng chính như: Facebook Ads: Quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và target đối tượng khách hàng mục tiêu. Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, tối ưu hóa từ khóa và đo lường hiệu quả. SEO/SEM: Đảm bảo nội dung website của phòng khám được tối ưu hóa và đạt hiệu quả trong công cụ tìm kiếm. Email Marketing: Tạo chiến dịch email chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Zalo, Instagram, YouTube: Quản lý nội dung và chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội này nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Website & Blog: Đảm bảo các nội dung trên website luôn được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân.
Facebook Ads: Quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và target đối tượng khách hàng mục tiêu. Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, tối ưu hóa từ khóa và đo lường hiệu quả. SEO/SEM: Đảm bảo nội dung website của phòng khám được tối ưu hóa và đạt hiệu quả trong công cụ tìm kiếm. Email Marketing: Tạo chiến dịch email chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Zalo, Instagram, YouTube: Quản lý nội dung và chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội này nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Website & Blog: Đảm bảo các nội dung trên website luôn được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân.
Facebook Ads: Quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và target đối tượng khách hàng mục tiêu.
Facebook Ads
Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm và hiển thị, tối ưu hóa từ khóa và đo lường hiệu quả.
Google Ads
SEO/SEM: Đảm bảo nội dung website của phòng khám được tối ưu hóa và đạt hiệu quả trong công cụ tìm kiếm.
SEO/SEM
Email Marketing: Tạo chiến dịch email chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
Email Marketing
Zalo, Instagram, YouTube: Quản lý nội dung và chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội này nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng.
Zalo, Instagram, YouTube
Website & Blog: Đảm bảo các nội dung trên website luôn được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân.
Website & Blog
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch digital marketing (CTR, CPC, ROI, v.v.) và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
Quản lý các dự án digital marketing lớn nhỏ khác nhau, từ chiến dịch thương hiệu đến các chương trình khuyến mãi dịch vụ phòng khám.
3. Dẫn chứng và báo cáo dự án đã triển khai:
Lập báo cáo chi tiết về kết quả của các chiến dịch marketing đã triển khai, đánh giá hiệu quả và đưa ra giải pháp tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo. Dẫn chứng các dự án thành công trước đây, bao gồm chi tiết về nền tảng sử dụng, ngân sách, và kết quả đạt được (tăng trưởng khách hàng, doanh thu, v.v.). Đề xuất cải tiến và điều chỉnh các kế hoạch dựa trên kết quả phân tích và phản hồi từ khách hàng.
Lập báo cáo chi tiết về kết quả của các chiến dịch marketing đã triển khai, đánh giá hiệu quả và đưa ra giải pháp tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo.
Dẫn chứng các dự án thành công trước đây, bao gồm chi tiết về nền tảng sử dụng, ngân sách, và kết quả đạt được (tăng trưởng khách hàng, doanh thu, v.v.).
Đề xuất cải tiến và điều chỉnh các kế hoạch dựa trên kết quả phân tích và phản hồi từ khách hàng.
4. Phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ:
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các đối tác marketing bên ngoài để đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng hạn và hiệu quả. Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hợp lý và tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động marketing.
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các đối tác marketing bên ngoài để đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng hạn và hiệu quả.
Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hợp lý và tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động marketing.
5. Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:
Phối hợp tổ chức các sự kiện offline như hội thảo sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng nhằm tăng cường tương tác trực tiếp với khách hàng. Triển khai các hoạt động PR để quảng bá thương hiệu phòng khám trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Phối hợp tổ chức các sự kiện offline như hội thảo sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng nhằm tăng cường tương tác trực tiếp với khách hàng.
Triển khai các hoạt động PR để quảng bá thương hiệu phòng khám trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch digital marketing. Kỹ năng: Am hiểu về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, và Email Marketing. Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án marketing. Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu hóa chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp, viết lách và sáng tạo nội dung tốt. Phẩm chất cá nhân: Tinh thần làm việc độc lập và chủ động trong công việc. Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực. Linh hoạt, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng marketing mới.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch digital marketing.
Kinh nghiệm
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch digital marketing.
Kỹ năng: Am hiểu về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, và Email Marketing. Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án marketing. Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu hóa chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp, viết lách và sáng tạo nội dung tốt.
Kỹ năng
Am hiểu về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, và Email Marketing. Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án marketing. Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu hóa chiến dịch. Kỹ năng giao tiếp, viết lách và sáng tạo nội dung tốt.
Am hiểu về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, và Email Marketing.
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án marketing.
Kỹ năng phân tích số liệu và tối ưu hóa chiến dịch.
Kỹ năng giao tiếp, viết lách và sáng tạo nội dung tốt.
Phẩm chất cá nhân: Tinh thần làm việc độc lập và chủ động trong công việc. Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực. Linh hoạt, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng marketing mới.
Phẩm chất cá nhân
Tinh thần làm việc độc lập và chủ động trong công việc. Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực. Linh hoạt, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng marketing mới.
Tinh thần làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.
Linh hoạt, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng marketing mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp:
Lương: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/ tháng. Lương tháng 13, thưởng doanh số hàng năm, thưởng dự án, thưởng doanh số (theo vị trí). Phụ cấp ăn trưa: 30.000 VNĐ/ ngày/ tháng. Lễ Tết, ma chay hiếu hỉ,... Phép năm: Tối đa 12 ngày/năm. Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.... Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc.
Lương: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/ tháng.
Lương tháng 13, thưởng doanh số hàng năm, thưởng dự án, thưởng doanh số (theo vị trí).
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 VNĐ/ ngày/ tháng.
Lễ Tết, ma chay hiếu hỉ,...
Phép năm: Tối đa 12 ngày/năm.
Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,....
Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc.
Cơ hội nghề nghiệp:
Review lương 6 tháng 1 lần và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team. Được tiếp xúc, học hỏi thêm các kiến thức về y tế và chăm sóc sức khỏe cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe.
Review lương 6 tháng 1 lần và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team.
Được tiếp xúc, học hỏi thêm các kiến thức về y tế và chăm sóc sức khỏe cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe.
Môi trường làm việc:
Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác. Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.
Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác.
Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.
Địa điểm làm việc: Làm việc tại By VGG Wellness Center & Clinic - tầng 3, Vinmec Times City International Clinic, Khu đô thị Times City, Hà Nội.
Thời gian làm việc:
Fulltime: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7:
+ Sáng: Từ 08h00 - 12h00
+ Chiều: Từ 13h00 – 17h00
+ Nghỉ trưa: 1h
Thời gian làm việc thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm và được thông báo trước cho người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 166 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-marketing-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210376
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
45 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
2 - 3 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Online thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vina Korea
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vina Korea
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Đốc Bán Hàng thu nhập 50 - 60 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
50 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Điều Phối Dự Án thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH HEDIMA
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Casper Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 8.5 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH AGTV SIMED
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP mỹ thuật Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty CP mỹ thuật Việt An
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
6 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ Sư Điện Nhẹ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Kỹ thương HC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm