Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Detech 2, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chính sách và phân tích hiệu quả chương trình Truyền thông, Marketing Khảo sát, phân tích khách hàng, dự báo đánh giá thị trường mới Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các đơn vị nội bộ và phản hồi của khách hàng để đề xuất, kiến nghị nội dung các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng và/hoặc chương trình thi đua nội bộ Phân tích dữ liệu lịch sử hoạt động cũng như dự đoán về nhu cầu tương lai để từ đó làm căn cứ đề xuất mục tiêu và ngân sách chương trình truyền thông, marketing Đưa ra các báo cáo hiệu quả chương trình/hoạt động đã triển khai và bài học/đề xuất rút ra cho các hoạt động mới Phân tích dữ liệu và hành vi khách hàng hiện hữu nhằm tối ưu hoạt động truyền thông và hiệu quả chương trình khuyến mãi Soạn thảo các công văn gửi các Sở ban ngành và đơn vị chức năng liên quan khi chương trình mới được đưa ra thực hiện Phối hợp với các đơn vị nội bộ viết bài truyền thông nội bộ, gửi thông cáo báo chí và tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi Tìm kiếm các đối tác, phối hợp thực hiện sản xuất ấn phẩm, công cụ phục vụ cho các hoạt động quảng bá hình ảnh và phát triển khách hàng Lưu trữ, quản lý các số liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động Truyền thông, MKT Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm đảm bảo tính vận hành liên tục với các dịch vụ đã ký kết trong quá trình hợp tác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng... Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm về phân tích kinh doanh, phân tích hành vi và mô hình dự báo Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong các công ty về thương mại điện tử, Telco, Ngân hàng, Tài chính, TGTT.... Hiểu biết về các hoạt động Truyền thông, Marketing Có khả năng và tư duy phân tích định lượng tình hình kinh doanh Nắm bắt được quy trình làm việc có liên quan của Công ty/Đơn vị Tiếng Anh giao tiếp tốt Có khả năng sử dụng Microsoft Office, MKT Automation, Digital MKT.....

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

