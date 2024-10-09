Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Detech 2, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chính sách và phân tích hiệu quả chương trình Truyền thông, Marketing Khảo sát, phân tích khách hàng, dự báo đánh giá thị trường mới Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các đơn vị nội bộ và phản hồi của khách hàng để đề xuất, kiến nghị nội dung các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng và/hoặc chương trình thi đua nội bộ Phân tích dữ liệu lịch sử hoạt động cũng như dự đoán về nhu cầu tương lai để từ đó làm căn cứ đề xuất mục tiêu và ngân sách chương trình truyền thông, marketing Đưa ra các báo cáo hiệu quả chương trình/hoạt động đã triển khai và bài học/đề xuất rút ra cho các hoạt động mới Phân tích dữ liệu và hành vi khách hàng hiện hữu nhằm tối ưu hoạt động truyền thông và hiệu quả chương trình khuyến mãi Soạn thảo các công văn gửi các Sở ban ngành và đơn vị chức năng liên quan khi chương trình mới được đưa ra thực hiện Phối hợp với các đơn vị nội bộ viết bài truyền thông nội bộ, gửi thông cáo báo chí và tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi Tìm kiếm các đối tác, phối hợp thực hiện sản xuất ấn phẩm, công cụ phục vụ cho các hoạt động quảng bá hình ảnh và phát triển khách hàng Lưu trữ, quản lý các số liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động Truyền thông, MKT Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm đảm bảo tính vận hành liên tục với các dịch vụ đã ký kết trong quá trình hợp tác
Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chính sách và phân tích hiệu quả chương trình Truyền thông, Marketing
Khảo sát, phân tích khách hàng, dự báo đánh giá thị trường mới
Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các đơn vị nội bộ và phản hồi của khách hàng để đề xuất, kiến nghị nội dung các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng và/hoặc chương trình thi đua nội bộ
Phân tích dữ liệu lịch sử hoạt động cũng như dự đoán về nhu cầu tương lai để từ đó làm căn cứ đề xuất mục tiêu và ngân sách chương trình truyền thông, marketing
Đưa ra các báo cáo hiệu quả chương trình/hoạt động đã triển khai và bài học/đề xuất rút ra cho các hoạt động mới
Phân tích dữ liệu và hành vi khách hàng hiện hữu nhằm tối ưu hoạt động truyền thông và hiệu quả chương trình khuyến mãi
Soạn thảo các công văn gửi các Sở ban ngành và đơn vị chức năng liên quan khi chương trình mới được đưa ra thực hiện
Phối hợp với các đơn vị nội bộ viết bài truyền thông nội bộ, gửi thông cáo báo chí và tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi
Tìm kiếm các đối tác, phối hợp thực hiện sản xuất ấn phẩm, công cụ phục vụ cho các hoạt động quảng bá hình ảnh và phát triển khách hàng
Lưu trữ, quản lý các số liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động Truyền thông, MKT
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm đảm bảo tính vận hành liên tục với các dịch vụ đã ký kết trong quá trình hợp tác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng... Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm về phân tích kinh doanh, phân tích hành vi và mô hình dự báo Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong các công ty về thương mại điện tử, Telco, Ngân hàng, Tài chính, TGTT.... Hiểu biết về các hoạt động Truyền thông, Marketing Có khả năng và tư duy phân tích định lượng tình hình kinh doanh Nắm bắt được quy trình làm việc có liên quan của Công ty/Đơn vị Tiếng Anh giao tiếp tốt Có khả năng sử dụng Microsoft Office, MKT Automation, Digital MKT.....
Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng...
Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm về phân tích kinh doanh, phân tích hành vi và mô hình dự báo
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong các công ty về thương mại điện tử, Telco, Ngân hàng, Tài chính, TGTT....
Hiểu biết về các hoạt động Truyền thông, Marketing
Có khả năng và tư duy phân tích định lượng tình hình kinh doanh
Nắm bắt được quy trình làm việc có liên quan của Công ty/Đơn vị
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Có khả năng sử dụng Microsoft Office, MKT Automation, Digital MKT.....

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom
Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-marketing-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208885
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 199 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
10 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH SunRock
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UMI CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UMI CHÂU Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 315 - 394 USD VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
315 - 394 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 600 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu JobsGO Recruit
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Higold Hardware Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công Ty TNHH Higold Hardware Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Life Sciences Co., Ltd
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty TNHH MTV Vinifera Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu Chi nhánh công ty TNHH MTV Vinifera Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BAT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BAT MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm