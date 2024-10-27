Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/1 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Ngành nghề công ty: Chuyên cung cấp và đạo tạo học viên ngành DIY (Đan móc len)

- Chuyên tham gia các sự kiện - triển lãm tại TP. HCM và các tỉnh lân cận (Nếu có)

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới bán hàng qua các KOL/KOC

- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

- Chủ động lên kế hoạch và giám sát hiệu quả của các kênh bán hàng

- Hỗ trợ tư vấn – Chăm sóc KH (Tệp KH tiềm năng)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên làm việc ở các vị trí liên quan tới phát triển thị trường.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

• Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

• Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thời Trang LiLy Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + Thưởng khi đạt chỉ tiêu tháng + % hoa hồng doanh số.

• Phụ cấp xăng, ăn uống

• Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Trợ cấp gắn bó lâu dài

• Môi trường năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thời Trang LiLy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.