Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thời Trang LiLy
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72/1 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Ngành nghề công ty: Chuyên cung cấp và đạo tạo học viên ngành DIY (Đan móc len)
- Chuyên tham gia các sự kiện - triển lãm tại TP. HCM và các tỉnh lân cận (Nếu có)
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới bán hàng qua các KOL/KOC
- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
- Chủ động lên kế hoạch và giám sát hiệu quả của các kênh bán hàng
- Hỗ trợ tư vấn – Chăm sóc KH (Tệp KH tiềm năng)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên làm việc ở các vị trí liên quan tới phát triển thị trường.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
• Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
• Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng.
Tại Công Ty TNHH Thời Trang LiLy Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản + Thưởng khi đạt chỉ tiêu tháng + % hoa hồng doanh số.
• Phụ cấp xăng, ăn uống
• Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Trợ cấp gắn bó lâu dài
• Môi trường năng động, trẻ trung, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thời Trang LiLy
