Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Bình Triệu - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

- Quản lý việc tuân thủ và triển khai các hoạt động, chương trình marketing tại showroom theo quy trình, quy định, tiêu chuẩn nghiệp vụ của THACO AUTO

- Xây dựng kế hoạch, quản lý việc thực hiện các hoạt động, báo cáo, đánh giá hiệu quả triển khai các hoạt động, chương trình marketing và chi phí tại showroom.

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo,... Quản lý nội dung fanpage/website của Công ty.

- Tổng hợp, phân tích thông tin marketing, thị trường, sản phẩm và khách hàng tại địa bàn quản lý theo định hướng của thương hiệu ngành nghề.

- Đầu mối lưu trữ dữ liệu (TVC, tài liệu, hình ảnh) phục vụ hoạt động bán hàng và marketing.

- Cử nhân chuyên ngành Marketing, Digital Marketing,.. Các ngành học liên quan đến Marketing

- Có kinh nghiệm trên 1 năm về chuyên môn marketing để áp dụng vào thực tiễn kinh doanh ô tô.

- Kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ marketing (Trade, Digital, Content, ...).

Tại Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Bình Triệu - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương xứng đáng với năng lực và sự đóng góp cống hiến của nhân sự (10-15 triệu, thỏa thuận)

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Phụ cấp tiền cơm trưa, hỗ trợ tiền điện thoại hàng tháng.

- Được tạo điều kiện thuận lợi và môi trường làm việc công bằng để mỗi nhân sự phát huy tốt nhất năng lực của mình

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Các chế độ, phúc lợi, lương, thưởng, thưởng cuối năm phù hợp, xứng đáng với đóng góp của mỗi nhân sự.

- Tham gia BHXH, BHYT sau khi kết thúc thời gian thử việc.

- Các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty và luật lao động.

