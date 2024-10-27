Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39/80 - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động marketing online: quản lý website, mạng xã hội, SEO, SEM, Google Ads, Email Marketing, Content Marketing,... Lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động marketing offline: tổ chức sự kiện, triển lãm, hội thảo, phát tờ rơi, quà tặng,... Phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả lên cấp trên. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline. Nắm vững các công cụ marketing online: Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Ads, Mailchimp,... Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

