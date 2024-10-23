Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6 Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu thị trường:

- Thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng mục tiêu;

- Xác định các xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

2. Lập kế hoạch marketing:

- Phát triển chiến lược marketing và lập kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch;

- Đặt mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho từng chiến dịch;

- Thực hiện và giám sát các chiến dịch quảng cáo trên nhiều kênh khác nhau như truyền thông xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến, và các sự kiện;

- Đảm bảo các hoạt động marketing được thực hiện đúng tiến độ và trong ngân sách cho phép;

- Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, CRM để theo dõi và báo cáo kết quả, hiểu biết về SEO/SEM, biết sử dụng AI, kỹ năng giao tiếp tốt;

- Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing;

- Điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả phân tích để cải thiện hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 30 tuổi trở lên

Độ tuổi

- Học vấn: Đại học trở lên

- Ngoại ngữ: tiếng Anh

- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm

- Yêu cầu: Chịu khó, đoàn kết, cầu thị

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến; Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường; Được xem xét tăng lương hàng năm; Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện; Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim); Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV); Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim); Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim); Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh; Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty; Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia; Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh); Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

