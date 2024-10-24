Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường phân tích đổi thủ cạnh tranh; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch marketing hàng năm, quý và tháng; Triển khai các chiến dịch tiếp thị truyền thông; Xây dựng nội dung cho website, các nền tảng mạng xã hội của công ty; Quản lý và cập nhật các kênh truyền thông xã hội; Hỗ trợ lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện; Đánh giá hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức; Quản lý ngân sách marketing, lập kế hoạch và theo dõi chi phí marketing; Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing; Lập báo cáo định kỳ về hoạt động marketing và đề xuất cải tiến; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Hỗ trợ phát triển chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường phân tích đổi thủ cạnh tranh;

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch marketing hàng năm, quý và tháng;

Triển khai các chiến dịch tiếp thị truyền thông;

Xây dựng nội dung cho website, các nền tảng mạng xã hội của công ty;

Quản lý và cập nhật các kênh truyền thông xã hội;

Hỗ trợ lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện;

Đánh giá hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức;

Quản lý ngân sách marketing, lập kế hoạch và theo dõi chi phí marketing;

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing;

Lập báo cáo định kỳ về hoạt động marketing và đề xuất cải tiến;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing và chuyên ngành có liên quan; Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Có kỹ năng viết tốt; Sử dụng Tiếng Anh tốt là lợi thế; Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt; Khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social; Thành thạo các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PPT... Có am hiểu về các công cụ marketing số và mạng xã hội; Kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định. Có ý thức với công việc được giao, chỉn chu và tâm huyết trong công việc; Chịu khó học hỏi, chăm chỉ; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing và chuyên ngành có liên quan;

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.

Có kỹ năng viết tốt;

Sử dụng Tiếng Anh tốt là lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;

Khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social;

Thành thạo các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PPT...

Có am hiểu về các công cụ marketing số và mạng xã hội;

Kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.

Có ý thức với công việc được giao, chỉn chu và tâm huyết trong công việc;

Chịu khó học hỏi, chăm chỉ;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng; Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV; Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt; Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Phúc lợi:

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực; Xét tăng lương định kỳ; Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Team building, khám sức khỏe hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Team building, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Phụ cấp khác :

Hỗ trợ công tác phí; Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Hỗ trợ công tác phí;

Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin