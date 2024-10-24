Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường phân tích đổi thủ cạnh tranh; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch marketing hàng năm, quý và tháng; Triển khai các chiến dịch tiếp thị truyền thông; Xây dựng nội dung cho website, các nền tảng mạng xã hội của công ty; Quản lý và cập nhật các kênh truyền thông xã hội; Hỗ trợ lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện; Đánh giá hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức; Quản lý ngân sách marketing, lập kế hoạch và theo dõi chi phí marketing; Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing; Lập báo cáo định kỳ về hoạt động marketing và đề xuất cải tiến; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.
Hỗ trợ phát triển chiến lược marketing, nghiên cứu thị trường phân tích đổi thủ cạnh tranh;
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch marketing hàng năm, quý và tháng;
Triển khai các chiến dịch tiếp thị truyền thông;
Xây dựng nội dung cho website, các nền tảng mạng xã hội của công ty;
Quản lý và cập nhật các kênh truyền thông xã hội;
Hỗ trợ lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện;
Đánh giá hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức;
Quản lý ngân sách marketing, lập kế hoạch và theo dõi chi phí marketing;
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing;
Lập báo cáo định kỳ về hoạt động marketing và đề xuất cải tiến;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing và chuyên ngành có liên quan; Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Có kỹ năng viết tốt; Sử dụng Tiếng Anh tốt là lợi thế; Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt; Khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social; Thành thạo các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PPT... Có am hiểu về các công cụ marketing số và mạng xã hội; Kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định. Có ý thức với công việc được giao, chỉn chu và tâm huyết trong công việc; Chịu khó học hỏi, chăm chỉ; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing và chuyên ngành có liên quan;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.
Có kỹ năng viết tốt;
Sử dụng Tiếng Anh tốt là lợi thế;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;
Khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social;
Thành thạo các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PPT...
Có am hiểu về các công cụ marketing số và mạng xã hội;
Kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.
Có ý thức với công việc được giao, chỉn chu và tâm huyết trong công việc;
Chịu khó học hỏi, chăm chỉ;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:
Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng; Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV; Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt; Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;
Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng;
Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;
Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;
Phúc lợi:
Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực; Xét tăng lương định kỳ; Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Team building, khám sức khỏe hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);
Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;
Xét tăng lương định kỳ;
Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,
Team building, khám sức khỏe hàng năm;
Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...
Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);
Phụ cấp khác :
Hỗ trợ công tác phí; Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;
Hỗ trợ công tác phí;
Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job226990
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Bellsystem24 Việt Nam
6 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD Sika Limited (Vietnam)
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing International Minh Viet Joint Stock Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu International Minh Viet Joint Stock Co.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD FPT TELECOM
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMSUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMSUM
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh FINTECH DRACO CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FINTECH DRACO CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DOTTIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DOTTIE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MLC GLOBAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HULO CARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm