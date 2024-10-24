Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Asuva

- Số 9A

- Thanh Liệt

- Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty Phối hợp với team Social Content để lên ý tưởng quay dựng, biên tập, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook,TikTok,... Quay và dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...) Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ. Hỗ trợ quay video sự kiện của Công ty. Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp
Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty
Phối hợp với team Social Content để lên ý tưởng quay dựng, biên tập, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook,TikTok,...
Quay và dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...)
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ quay video sự kiện của Công ty.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video. Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Capcut, Photoshop hoặc những phần mềm hỗ trợ dựng video chuyên dụng Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video. Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông. Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh. Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.
Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.
Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Capcut, Photoshop hoặc những phần mềm hỗ trợ dựng video chuyên dụng
Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video.
Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.
Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn.
Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.
Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế. Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ. Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng. Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc. Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân. Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A Thanh Liệt - Thanh Trì- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-media-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job226761
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu Hà Nội
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vico làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vico
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solid Immigration Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solid Immigration Consulting
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WONDER UNION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH WONDER UNION
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Clever Review Corp - Revu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Clever Review Corp - Revu Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH International Medicare làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH International Medicare
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Công nghệ sạch MCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty CP Công nghệ sạch MCC
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KANGMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KANGMI
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nhất Sang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Nhất Sang
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Esoft Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 24 Triệu Công ty TNHH Esoft Vietnam
22 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Amber Capital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Saishunkan System Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD Saishunkan System Vietnam Co., Ltd.
Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Mai Dương
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm