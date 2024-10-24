Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Asuva - Số 9A - Thanh Liệt - Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty Phối hợp với team Social Content để lên ý tưởng quay dựng, biên tập, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook,TikTok,... Quay và dựng, xử lý, biên tập video theo kịch bản đã được duyệt (TVC, Video TikTok, Phim doanh nghiệp, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...) Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ. Hỗ trợ quay video sự kiện của Công ty. Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video. Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Capcut, Photoshop hoặc những phần mềm hỗ trợ dựng video chuyên dụng Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video. Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông. Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh. Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế. Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ. Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng. Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc. Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân. Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM

