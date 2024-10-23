Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Times city, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách design, edit các ấn phẩm Media phục vụ mục đích quảng cáo, truyền thông, in ấn ... của team Marketing & nội bộ công ty theo sự phân công của trưởng nhóm.

Phối hợp với các bộ phận trong team Marketing để lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty.

Tham gia quay, chụp & sản xuất tư liệu truyền thông của các sự kiện trong tháng theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm.

Nghiên cứu đề xuất ý tưởng design, edit theo các xu hướng thiết kế, các trend hiện hành nhằm đảm bảo hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo & truyền thông nội bộ của Công ty.

Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ trưởng nhóm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm chuyên sâu hoặc đã từng tham gia các dự án có tệp khách hàng thuộc nhóm đối tượng gen Z & phụ huynh từ 25 - 42 tuổi.

Ưu tiên các bạn có màu sắc cá tính rõ nét, thuộc cộng đồng LGBT+

Kỹ năng chuyên ngành: Có kiến thức về Marketing, truyền thông và Tư duy hình ảnh tốt, kỹ năng về quay dựng video. Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa như: Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, After Effects,.....

Tinh thần làm việc: Chính trực - trung thực - công bằng - không drama Có tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tuân thủ các quy định về kỷ luật và nội quy công ty

Luôn clear task được nhận từ quản lý để đồng nhất cách hiểu và kỳ vọng mục tiêu đạt được

Hỗ trợ tích cực, đảm bảo văn hoá Doanh nghiệp theo tầm nhìn- sứ mệnh của công ty đã đề ra

Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng.

Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp khấu hao thiết bị: 500.000 VNĐ/tháng

Chế độ tăng lương định kỳ theo chính sách của trung tâm và mức độ hoàn thành công việc theo KPI.

Được hưởng các chính sách BHXH, BHYT...

Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLID VIỆT NAM

