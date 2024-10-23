Tuyển Thời trang Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Viettel, số 258 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chụp ảnh indoor - outdoor (sự kiện), quay video sản phẩm thời trang để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty. Xử lý ảnh, video hậu kỳ, retouch...phù hợp với từng kênh như Website, Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok,.). Làm việc với team Marketing lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, video sản phẩm truyền thông theo từng chiến dịch Marketing. Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty. Thể hiện đầy đủ khả năng làm video, quay, chụp, design qua Portfolio.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học hoặc có bằng chuyên môn về công việc. Kinh nghiệm 1-2 năm chụp hình sản phẩm và lên ý tưởng layout. Có kỹ năng quay dựng các Video Viral được lên kịch bản trước, các sản phẩm phụ kiện thời trang là một ưu thế. Sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop, AI, After Effects, Adobe Premier... Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cao, hoàn thành đúng tiến độ công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Unlimited: 10M - 15M (Tùy năng lực) + Phụ cấp cơm trưa. Bonus: Ngoài khoản thu nhập trên, Faslinker sẽ nhận được Thưởng 06 tháng/12 tháng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập thể Faslink; Thưởng tháng 13.

Về Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ:

Faslinker sẽ được đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành. Faslinker sẽ có 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân sự gắp bó tại công ty từ 5 năm. Faslink Parents Summer Welfare: Faslinker có con nhỏ và thâm niên gắn bó từ 2 năm trở lên sẽ được tặng thêm 2 ngày phép để cùng con trải nghiệm mùa hè thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhận thưởng các ngày Sinh nhật của bạn, ngày Tết, Lễ lớn trong năm. Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Cơ sở, địa chỉ Y tế có chuyên môn cao, chất lượng. Faslinker sẽ nhận được hỗ trợ phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày công. Faslinker sẽ nhận được từ 1-3 chỉ vàng như một sự trân trọng - Công ty dành tặng nhằm tri ân và vinh danh hàng năm những nhân sự đã gắn bó, cống hiến 5 năm, 10 năm tại Faslink.

Về Chính sách đào tạo & học tập: Năng lực và sự phát triển mỗi cá nhân góp phần tạo nên năng lực của Faslink

Về Chính sách đào tạo & học tập:

Faslinker được trao quyền và khuyến khích học tập trong đào tạo nội bộ và bên ngoài với các khóa học chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng trong nước và quốc tế. Faslink sẵn sàng hỗ trợ từ 50%-100% chi phí cho các Chương trình đào tạo học tập của bạn.

Về Văn hóa doanh nghiệp:

Faslink xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với những con người thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến. Faslinker sẽ được tận hưởng niềm vui vào những ngày đặc biệt tại văn phòng làm việc: Mini game, Các cuộc thi, các CLB bóng đá, chạy bộ, đọc sách, Ngày Green &Clean day,...Các buổi Workshop, hoạt động nội bộ vào các dịp Lễ thú vị và ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

