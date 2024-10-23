Tuyển Thời trang Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thời trang Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Viettel, số 258 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chụp ảnh indoor - outdoor (sự kiện), quay video sản phẩm thời trang để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty. Xử lý ảnh, video hậu kỳ, retouch...phù hợp với từng kênh như Website, Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok,.). Làm việc với team Marketing lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, video sản phẩm truyền thông theo từng chiến dịch Marketing. Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty. Thể hiện đầy đủ khả năng làm video, quay, chụp, design qua Portfolio.
Thực hiện chụp ảnh indoor - outdoor (sự kiện), quay video sản phẩm thời trang để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.
Xử lý ảnh, video hậu kỳ, retouch...phù hợp với từng kênh như Website, Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok,.).
Làm việc với team Marketing lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, video sản phẩm truyền thông theo từng chiến dịch Marketing.
Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty.
Thể hiện đầy đủ khả năng làm video, quay, chụp, design qua Portfolio.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học hoặc có bằng chuyên môn về công việc. Kinh nghiệm 1-2 năm chụp hình sản phẩm và lên ý tưởng layout. Có kỹ năng quay dựng các Video Viral được lên kịch bản trước, các sản phẩm phụ kiện thời trang là một ưu thế. Sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop, AI, After Effects, Adobe Premier... Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cao, hoàn thành đúng tiến độ công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học hoặc có bằng chuyên môn về công việc.
Kinh nghiệm 1-2 năm chụp hình sản phẩm và lên ý tưởng layout.
Có kỹ năng quay dựng các Video Viral được lên kịch bản trước, các sản phẩm phụ kiện thời trang là một ưu thế.
Sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop, AI, After Effects, Adobe Premier...
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cao, hoàn thành đúng tiến độ công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:
Unlimited: 10M - 15M (Tùy năng lực) + Phụ cấp cơm trưa. Bonus: Ngoài khoản thu nhập trên, Faslinker sẽ nhận được Thưởng 06 tháng/12 tháng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập thể Faslink; Thưởng tháng 13.
Unlimited: 10M - 15M (Tùy năng lực) + Phụ cấp cơm trưa.
Bonus: Ngoài khoản thu nhập trên, Faslinker sẽ nhận được Thưởng 06 tháng/12 tháng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập thể Faslink; Thưởng tháng 13.
Về Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ:
Faslinker sẽ được đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành. Faslinker sẽ có 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân sự gắp bó tại công ty từ 5 năm. Faslink Parents Summer Welfare: Faslinker có con nhỏ và thâm niên gắn bó từ 2 năm trở lên sẽ được tặng thêm 2 ngày phép để cùng con trải nghiệm mùa hè thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhận thưởng các ngày Sinh nhật của bạn, ngày Tết, Lễ lớn trong năm. Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Cơ sở, địa chỉ Y tế có chuyên môn cao, chất lượng. Faslinker sẽ nhận được hỗ trợ phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày công. Faslinker sẽ nhận được từ 1-3 chỉ vàng như một sự trân trọng - Công ty dành tặng nhằm tri ân và vinh danh hàng năm những nhân sự đã gắn bó, cống hiến 5 năm, 10 năm tại Faslink.
Faslinker sẽ được đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.
Faslinker sẽ có 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân sự gắp bó tại công ty từ 5 năm.
Faslink Parents Summer Welfare: Faslinker có con nhỏ và thâm niên gắn bó từ 2 năm trở lên sẽ được tặng thêm 2 ngày phép để cùng con trải nghiệm mùa hè thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình.
Nhận thưởng các ngày Sinh nhật của bạn, ngày Tết, Lễ lớn trong năm.
Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Cơ sở, địa chỉ Y tế có chuyên môn cao, chất lượng.
Faslinker sẽ nhận được hỗ trợ phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày công.
Faslinker sẽ nhận được từ 1-3 chỉ vàng như một sự trân trọng - Công ty dành tặng nhằm tri ân và vinh danh hàng năm những nhân sự đã gắn bó, cống hiến 5 năm, 10 năm tại Faslink.
Về Chính sách đào tạo & học tập: Năng lực và sự phát triển mỗi cá nhân góp phần tạo nên năng lực của Faslink
Về Chính sách đào tạo & học tập:
Faslinker được trao quyền và khuyến khích học tập trong đào tạo nội bộ và bên ngoài với các khóa học chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng trong nước và quốc tế. Faslink sẵn sàng hỗ trợ từ 50%-100% chi phí cho các Chương trình đào tạo học tập của bạn.
Faslinker được trao quyền và khuyến khích học tập trong đào tạo nội bộ và bên ngoài với các khóa học chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng trong nước và quốc tế.
Faslink sẵn sàng hỗ trợ từ 50%-100% chi phí cho các Chương trình đào tạo học tập của bạn.
Về Văn hóa doanh nghiệp:
Faslink xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với những con người thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến. Faslinker sẽ được tận hưởng niềm vui vào những ngày đặc biệt tại văn phòng làm việc: Mini game, Các cuộc thi, các CLB bóng đá, chạy bộ, đọc sách, Ngày Green &Clean day,...Các buổi Workshop, hoạt động nội bộ vào các dịp Lễ thú vị và ý nghĩa.
Faslink xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với những con người thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Faslinker sẽ được tận hưởng niềm vui vào những ngày đặc biệt tại văn phòng làm việc: Mini game, Các cuộc thi, các CLB bóng đá, chạy bộ, đọc sách, Ngày Green &Clean day,...Các buổi Workshop, hoạt động nội bộ vào các dịp Lễ thú vị và ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-media-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221968
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Alpha Plus
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Apex Logistics International (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Apex Logistics International (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group)
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH HANMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANMIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Ampersand Management
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1 USD Thami Shipping & Airfreight Corp.
300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Jabil Vietnam Company Limited
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO VU LE XI Data Solutions Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VU LE XI Data Solutions Limited Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ D&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ D&H
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 70 Triệu Mona Media
20 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Ninja Van
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ AN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ AN BÌNH
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH TJ Aerospace VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH TJ Aerospace VN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Bánh Savoure làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Bánh Savoure
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển AI Engineer TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV Fastcare
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm