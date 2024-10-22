Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng mới. Đàm phán và ký kết hợp đồng Quản lý đơn hàng trong toàn bộ quá trình cho đến khi hoàn thành. Xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp Phiên dịch và các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 30 tuổi Học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan Kinh nghiệm:1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng, biết tiếng Trung là 1 lợi thế Tin học: thành thạo tin học văn phòng Chịu được áp lực công việc cao Khả năng xây dựng các mối quan hệ vói các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và đối tác.... Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp Có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt Tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone

