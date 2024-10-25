Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng Quốc Tế thu nhập Tới 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
- Hồ Chí Minh: KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 17 Triệu
Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng mới.
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Quản lý đơn hàng trong toàn bộ quá trình cho đến khi hoàn thành.
Xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp
Phiên dịch và các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của BGĐ
Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng mới.
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Quản lý đơn hàng trong toàn bộ quá trình cho đến khi hoàn thành.
Xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp
Phiên dịch và các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của BGĐ
khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ dưới 30 tuổi
Học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan
Kinh nghiệm:1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng, biết tiếng Trung là 1 lợi thế
Tin học: thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc cao
Khả năng xây dựng các mối quan hệ vói các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và đối tác....
Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp
Có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt
Tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ
Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực
Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty
Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI