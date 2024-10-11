Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tóm tắt trách nhiệm:
Chuyên viên mua hàng là người phụ trách quá trình thu mua tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ việc kinh doanh.
Công việc chính:
1. Tài chính:
- Kiểm soát chi phí đúng theo kế hoạch tài chính năm, ....
- Lập báo cáo mua hàng (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Chốt công nợ với nhà cung cấp chính xác và đúng hạn
2. Khách hàng nội bộ: (các phòng ban, nhà hàng, kho)
- Hoàn thành các báo cáo đúng số liệu và đúng hạn.
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ hệ thống nhà hàng, lên kế hoạch mua hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện lập đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp.
- Định kỳ hàng tháng phối hợp với các bộ phận sử dụng hàng hóa đánh giá các nhà cung cấp; lập hồ sơ theo
dõi việc đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp; báo cáo cho cấp trên nếu xảy ra vấn đề phát sinh hay
những thay đổi thích hợp.
3. Quy trình:
- Xử lý từ khâu tiếp nhận đến tiến hành mua hàng theo đúng quy trình mua hàng.
- Kiểm tra đối chiếu hàng nhập kho có đúng với phiếu giao hàng của nhà cung cấp.
- Tự động hóa vận hành tại vị trí.
- Bản thân tuân thủ quy trình, quy định, hoàn thành công việc và báo cáo đúng thời hạn.
- Đưa ý kiến cải tiến hệ thống quản lý vận hành của phòng, quy trình và đảm bảo việc thực thi của đội ngũ.
4. Đào tạo và phát triển:
- Bản thân Nâng cao năng lực thực thi để đáp ứng yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng hoặc các vị trí liên quan kế toán nội bộ, ngành F&B
- Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo các phần mềm kế toán.
- Có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực F&B
- Có khả năng xây dựng chính sách mua hàng phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
- Vững nghiệp vụ về mua hàng, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
- Kỹ năng về Kiểm đếm, so sánh số lượng thực tế và sổ sách khớp với nhau.
- Có khả năng phân tích báo cáo, trình bày chi tiết.
- Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu.

Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý Thì Được Hưởng Những Gì

Mừng sinh nhật, Gala YEP..
Hỗ trợ đồ ăn nhẹ (trà, cafe, bánh,...) trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định
Sử dụng laptop công ty cấp.
Được du lịch, nghỉ dưỡng 1-2 lần 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Q.7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

