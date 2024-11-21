Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

MUA HÀNG (Máy móc, thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu tiêu hao, ...)

Quản lý đơn giá hàng mua: lấy báo giá, phân tích, đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý ký hợp đồng...

Quản lý nhà cung cấp: Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp, đánh giá, lập và cập nhật các thông tin liên quan đến nhà cung cấp theo quy định.

Đặt mua, kiểm tra hàng mua và xử lý các vấn đề liên quan với nhà cung cấp về hàng mua.

Theo dõi & đề nghị thanh toán cho các bên liên quan đến hàng mua.

Tập hợp và quản lý chi phí, xử lý các đơn đề xuất chi phí phí và đề án mua hàng

2. XUẤT NHẬP KHẨU (Máy móc, hàng hóa, thiết bị chuyên dụng từ nước ngoài)

Liên hệ, trao đổi với nhà cung cấp nước ngoài về đơn đặt hàng, chứng từ nhập khẩu và xử lý các vấn đề phát sinh

Liên hệ, trao đổi và làm việc chặt chẽ với đơn vị dịch vụ logictisc về lịch trình, chứng từ, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu và xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo dõi & đề nghị thanh toán cho các bên liên quan đến lô hàng nhập

Phối hợp với bộ phận khác đảm bảo tiến độ hàng hóa nhập khẩu

Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa

Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20-30 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng chuyên ngành liên quan.

Đọc, hiểu tiếng Anh tốt

Tiếng Trung tốt là 1 lợi thế

Excel. Wold tốt

Thành thạo tin học văn phòng.

Kinh nghiệm từ 1-3 năm

Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết.

Tính chủ động cao, có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công việc.

Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận.

Được tham gia các khóa học đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch của Công ty.

Được quyền xem xét và ra quyết định mọi công việc trong lĩnh vực phân công phụ trách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

