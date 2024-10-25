Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng
- Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Lập kế hoạch mua hàng và quản lý hàng tồn kho an toàn hiệu quả
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Thương lượng giá cả, điều khoản và điều kiện với nhà cung cấp
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn và đúng chất lượng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp
Cập nhật thông tin về sản phẩm mới và xu hướng thị trường
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kho vận, bán hàng, sản xuất, kế toán để đảm bảo quá trình mua hàng hiệu quả
Lập báo cáo mua hàng định kỳ và đề xuất cải tiến quy trình mua hàng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực F&B
Thành thạo Microsoft Excel và các công cụ Office khác
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng
Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt
Khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp lễ, Tết
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
