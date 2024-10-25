Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch mua hàng và quản lý hàng tồn kho an toàn hiệu quả Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp Thương lượng giá cả, điều khoản và điều kiện với nhà cung cấp Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn và đúng chất lượng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp Cập nhật thông tin về sản phẩm mới và xu hướng thị trường Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kho vận, bán hàng, sản xuất, kế toán để đảm bảo quá trình mua hàng hiệu quả Lập báo cáo mua hàng định kỳ và đề xuất cải tiến quy trình mua hàng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực F&B Thành thạo Microsoft Excel và các công cụ Office khác Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng Kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt Khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ, Tết Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

