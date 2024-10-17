Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Mua hàng
Tìm nguồn cung ứng các nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung ứng bằng cách kiểm tra/thăm quan định kỳ cũng như các nhà cung cấp hiện có.
Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, số lượng và lịch trình giao hàng. Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong quá trình tìm nguồn cung ứng cần soạn thảo các hợp đồng chi tiết để cả công ty và nhà cung cấp xem xét.
Đảm bảo tuân thủ các chính sách Tìm nguồn cung ứng và mua hàng cũng như các quy chế tài chính của Công ty.
Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý các hoạt động giảm chi phí để đạt được mục tiêu giảm chi phí hàng năm.
Phân tích các xu hướng và điều kiện của ngành ảnh hưởng đến các bên liên quan nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và/hoặc giá cả.
Tham gia các dự án tìm nguồn cung và phối hợp thực hiện với các phòng ban liên quan
Giám sát hiệu suất của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh
Giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp hoặc nhà thầu và khiếu nại đối với nhà cung cấp.
Áp dụng các kỹ thuật quản lý quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cơ sở cung ứng đang cung cấp mức độ dịch vụ cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp, phân tích chi tiêu, v.v.
Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu:
Soạn thảo và kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu đúng theo quy định
Giám sát quá trình nhập khẩu cùng bộ phận Forwarder
Giám sát quá trình thông quan
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành ngôn ngữ Trung
Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm đồ uống là một lợi thế;
Hiểu quy trình mua hàng và các quy trình cơ bản về xuất nhập khẩu.
Ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK5 trở lên, giao tiếp tốt với NCC
Kỹ năng đàm phán và kĩ năng phát triển NCC
Giáo tiếp tốt. Tự tin, năng động, chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;
Thu nhập từ 13,000,000đ -14,000,000đ (tuỳ năng lực)
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước;
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị;
Được đào tạo thêm về ngành F&B
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
