Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mua hàng Tìm nguồn cung ứng các nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung ứng bằng cách kiểm tra/thăm quan định kỳ cũng như các nhà cung cấp hiện có. Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, số lượng và lịch trình giao hàng. Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong quá trình tìm nguồn cung ứng cần soạn thảo các hợp đồng chi tiết để cả công ty và nhà cung cấp xem xét. Đảm bảo tuân thủ các chính sách Tìm nguồn cung ứng và mua hàng cũng như các quy chế tài chính của Công ty. Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý các hoạt động giảm chi phí để đạt được mục tiêu giảm chi phí hàng năm. Phân tích các xu hướng và điều kiện của ngành ảnh hưởng đến các bên liên quan nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và/hoặc giá cả. Tham gia các dự án tìm nguồn cung và phối hợp thực hiện với các phòng ban liên quan Giám sát hiệu suất của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh Giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp hoặc nhà thầu và khiếu nại đối với nhà cung cấp. Áp dụng các kỹ thuật quản lý quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cơ sở cung ứng đang cung cấp mức độ dịch vụ cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp, phân tích chi tiêu, v.v. Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu: Soạn thảo và kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu đúng theo quy định Giám sát quá trình nhập khẩu cùng bộ phận Forwarder Giám sát quá trình thông quan

Mua hàng Tìm nguồn cung ứng các nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung ứng bằng cách kiểm tra/thăm quan định kỳ cũng như các nhà cung cấp hiện có. Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, số lượng và lịch trình giao hàng. Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong quá trình tìm nguồn cung ứng cần soạn thảo các hợp đồng chi tiết để cả công ty và nhà cung cấp xem xét. Đảm bảo tuân thủ các chính sách Tìm nguồn cung ứng và mua hàng cũng như các quy chế tài chính của Công ty. Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý các hoạt động giảm chi phí để đạt được mục tiêu giảm chi phí hàng năm. Phân tích các xu hướng và điều kiện của ngành ảnh hưởng đến các bên liên quan nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và/hoặc giá cả. Tham gia các dự án tìm nguồn cung và phối hợp thực hiện với các phòng ban liên quan Giám sát hiệu suất của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh Giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp hoặc nhà thầu và khiếu nại đối với nhà cung cấp. Áp dụng các kỹ thuật quản lý quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cơ sở cung ứng đang cung cấp mức độ dịch vụ cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp, phân tích chi tiêu, v.v.

Mua hàng

Tìm nguồn cung ứng các nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung ứng bằng cách kiểm tra/thăm quan định kỳ cũng như các nhà cung cấp hiện có. Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, số lượng và lịch trình giao hàng. Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong quá trình tìm nguồn cung ứng cần soạn thảo các hợp đồng chi tiết để cả công ty và nhà cung cấp xem xét. Đảm bảo tuân thủ các chính sách Tìm nguồn cung ứng và mua hàng cũng như các quy chế tài chính của Công ty. Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý các hoạt động giảm chi phí để đạt được mục tiêu giảm chi phí hàng năm. Phân tích các xu hướng và điều kiện của ngành ảnh hưởng đến các bên liên quan nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và/hoặc giá cả. Tham gia các dự án tìm nguồn cung và phối hợp thực hiện với các phòng ban liên quan Giám sát hiệu suất của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh Giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp hoặc nhà thầu và khiếu nại đối với nhà cung cấp. Áp dụng các kỹ thuật quản lý quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cơ sở cung ứng đang cung cấp mức độ dịch vụ cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp, phân tích chi tiêu, v.v.

Tìm nguồn cung ứng các nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung ứng bằng cách kiểm tra/thăm quan định kỳ cũng như các nhà cung cấp hiện có.

Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, số lượng và lịch trình giao hàng. Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong quá trình tìm nguồn cung ứng cần soạn thảo các hợp đồng chi tiết để cả công ty và nhà cung cấp xem xét.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách Tìm nguồn cung ứng và mua hàng cũng như các quy chế tài chính của Công ty.

Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và quản lý các hoạt động giảm chi phí để đạt được mục tiêu giảm chi phí hàng năm.

Phân tích các xu hướng và điều kiện của ngành ảnh hưởng đến các bên liên quan nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và/hoặc giá cả.

Tham gia các dự án tìm nguồn cung và phối hợp thực hiện với các phòng ban liên quan

Giám sát hiệu suất của nhà cung cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh

Giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp hoặc nhà thầu và khiếu nại đối với nhà cung cấp.

Áp dụng các kỹ thuật quản lý quan hệ nhà cung cấp để đảm bảo cơ sở cung ứng đang cung cấp mức độ dịch vụ cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp, phân tích chi tiêu, v.v.

Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu: Soạn thảo và kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu đúng theo quy định Giám sát quá trình nhập khẩu cùng bộ phận Forwarder Giám sát quá trình thông quan

Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu:

Soạn thảo và kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu đúng theo quy định Giám sát quá trình nhập khẩu cùng bộ phận Forwarder Giám sát quá trình thông quan

Soạn thảo và kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu đúng theo quy định

Giám sát quá trình nhập khẩu cùng bộ phận Forwarder

Giám sát quá trình thông quan