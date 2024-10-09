Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Tìm kiếm, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán các nhà cung cấp trong quá trình triển khai sản xuất NPL, sản phẩm - Lập kế hoạch mua hàng (Nguyên liệu vải và phụ liệu) đối với các đơn hàng được phân công

- Đôn đốc tiến độ các thông tin đầu vào , chuẩn bị cho nghiệp vụ mua hàng.

- Book năng lực sản xuất NPL / sản phẩm với các nhà cung cấp đã được lựa chọn

- Trực tiếp đàm phán, triển khai đặt hàng với NCC

- Ký hợp đồng, làm thủ tục đặt cọc và thanh toán trước/ sau khi giao hàng

- Theo dõi , đôn đốc tiến độ hàng hóa để đảm bảo kế hoạch sản xuất, giao hàng

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán

- Lập các báo cáo, tổng hợp theo yêu cầu / các công việc khác

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu về vải và phụ liệu may mặc

- Có kinh nghiệm làm hàng Knit hoặc Woven gia công theo hình thức CM hoặc FOB

- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt. - Tiếng Trung thành thạo

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ/ kinh tế/ quản trị kinh doanh...

- Khả năng giải quyết và xử lý vấn đề phát sinh nhanh, dứt điểm

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Thích nghi nhanh với văn hóa làm việc đội nhóm

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc thưởng các ngày lễ tết trong năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau thai sản

Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của NV công ty

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Được công ty đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm

- Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

- Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.

- Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding...

- Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

