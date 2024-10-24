Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà cung cấp Trung Quốc. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp. Thực hiện đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng, thời hạn giao hàng, phương thức thanh toán với nhà cung cấp. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng. Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, chất lượng và số lượng. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược mua hàng hiệu quả. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được nghỉ 02 ngày thứ 7/tháng khi là nhân viên chính thức. Có xe đưa rước nhân viên hàng ngày. Có suất ăn trưa miễn phí hàng ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh

