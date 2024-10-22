Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1. Theo dõi, chào giá cạnh tranh và làm trình duyệt giá hàng tuần đối với các NCC về Log + thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất, nhập khẩu của 2 miền Nam + Bắc.

2. Theo dõi, chào giá cạnh tranh và làm trình duyệt giá hàng tháng, hàng tuần (nếu có sự biến động đặc biệt về giá xăng dầu,...) đối với dịch vụ log trong nước của cả 2 miền Nam + Bắc.

3. Kiểm soát giá thay đổi của các NCC dịch vụ logistic xuất, nhập khẩu. Chọn ra những NCC đáp ứng tốt nhất về dịch vụ và giá cả cho từng lô hàng xuất, nhập khẩu.

4. Kiểm soát giá thay đổi của các NCC dịch vụ logistic nội địa. Chọn ra những NCC đáp ứng tốt nhất về dịch vụ và giá cả cho các tuyến vận tải nội địa của toàn công ty.

( Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm làm vị trí mua hàng, ưu tiên có kinh nghiệm về Log xuất nhập khẩu

- Giao tiếp tiếng Anh tốt.

- Am hiểu nghiệp vụ mua hàng, có kiến thức về kinh tế, hiểu biết về Logistic và Xuất nhập khẩu

- Trung Thực, chăm chỉ , nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.

- Chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, Sử dụng thành thạo Word, Excel, PP

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15tr - 17tr (thoả thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn);

- Lương tháng 13 + thưởng thành tích năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Chính sách BHXH, BHYT theo Luật lao động;

- Có mức độ thăng tiến cao.

- Địa điểm làm việc: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian làm việc chia theo mùa vụ: Giữa tháng 7 đến tết âm (LV từ thứ 2 đến thứ 7), Từ sau tết âm đến giữa tháng 7 năm sau (LV từ thứ 2 đến thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.